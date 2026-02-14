VUČIĆ O PORAZU ZVEZDE OD OLIMPIJAKOSA: Ne verujem u teorije zavere, to je samo sport

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandra Vučić, govorio je za Informer TV iz Minhena sa bezbednosne konferencije o utakmici Zvezde i Olimpijakosa.

FOTO: Ataimages

Vučić je komentarisao i košarkašku utakmicu Zvezde protiv Olimpijakosa i rekao da mu je neko napisao da je i Partizan oštećen protiv Reala.

- To je ipak samo sport. Neki kažu da to Bodiroga namešta da ne bi ni Zvezda ni Partizan nešto napravili u eri Vučića. Ja u to stvarno ne verujem. To su teorije zavere, najgore, neverovatno nešto. Neke lopte je čudno kako sviraju. Nemam pojma šta bih drugo rekao. To je ipak samo sport, nama donosi mnogo radosti, ali ipak to nema odlučujući značaj za život jedne države - istakao je srpski predsednik.