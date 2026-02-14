OVI DEFINITIVNO SPREMAJU NAPAD NA SRBIJU!
MINISTRI odbrane Hrvatske i Albanije Ivan Anušić i Piro Vengu i ministar odbrane privremenih prištinskih institucija Ejup Maćedonci sastali su se danas na marginama Minhenske bezbednosne konferencije.
U objavama na društvenim mrežama naveli su da su razgovarali o produbljivanju saradnje u oblasti odbrane.
Tzv. Ministarstvo odbrane privremenih prištinskih institucija navelo je na Fejsbuku da je posebna pažnja posvećena odbrambenoj industriji i razvoju proizvodnih kapaciteta u skladu sa NATO standardima, dok se u objavi albanskog ministra navodi da je razgovarano o sledećim koracima u zajedničkim projektima usmerenim na jačanje saradnje u odbrani, razvoj kapaciteta i unapređenje vojne industrije.
Anušić je u objavi na mreži X naveo da je razgovarano o trenutnim i budućim aktivnostima u okviru deklaracije o saradnji u oblasti odbrane.
Hrvatski ministar tvrdi da u toj deklaraciji "ništa nije sporno" i da ona nikoga ne ugrožava, nego da je "usmerena na jačanje stabilnosti i sigurnosti jugoistočne Evrope".
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je najveća pretnja Republici Srbiji vojni savez Zagreb-Priština-Tirana.
Vučić je u Minhenu, gde je učestvovao na konferenciji o bezbednosti, novinarima rekao da je Srbija i te kako ugrožena formiranjem vojnog saveza Zagreba, Prištine i Tirane i dodao da ga veoma brine ćutanje i to što se svi u svetu prave da ne razumeju pitanje koje im postavlja, a to je zašto je taj savez formiran.
Albanija, Hrvatska i Priština potpisale su 18. marta 2025. godine u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti.
Najviši predstavnici Srbije istakli su nakon potpisivanja tog memoranduma da on predstavlja kršenje subregionalnog sporazuma o kontroli naoružanja iz 1996. godine i Rezolucije 1244 SB UN, kao i da je direktno usmeren protiv Srbije.
Prema Rezoluciji 1244 SB UN, KFOR je jedina oružana sila na Kosovu i Metohiji.
