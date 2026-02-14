Politika

OVI DEFINITIVNO SPREMAJU NAPAD NA SRBIJU!

В.Н.

14. 02. 2026. u 08:14

MINISTRI odbrane Hrvatske i Albanije Ivan Anušić i Piro Vengu i ministar odbrane privremenih prištinskih institucija Ejup Maćedonci sastali su se danas na marginama Minhenske bezbednosne konferencije.

ОВИ ДЕФИНИТИВНО СПРЕМАЈУ НАПАД НА СРБИЈУ!

Foto: Profimedia

U objavama na društvenim mrežama naveli su da su razgovarali o produbljivanju saradnje u oblasti odbrane.

Tzv. Ministarstvo odbrane privremenih prištinskih institucija navelo je na Fejsbuku da je posebna pažnja posvećena odbrambenoj industriji i razvoju proizvodnih kapaciteta u skladu sa NATO standardima, dok se u objavi albanskog ministra navodi da je razgovarano o sledećim koracima u zajedničkim projektima usmerenim na jačanje saradnje u odbrani, razvoj kapaciteta i unapređenje vojne industrije. 

Anušić je u objavi na mreži X naveo da je razgovarano o trenutnim i budućim aktivnostima u okviru deklaracije o saradnji u oblasti odbrane.

Hrvatski ministar tvrdi da u toj deklaraciji "ništa nije sporno" i da ona nikoga ne ugrožava, nego da je "usmerena na jačanje stabilnosti i sigurnosti jugoistočne Evrope".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je  da je najveća pretnja Republici Srbiji vojni savez Zagreb-Priština-Tirana.

Vučić je u Minhenu, gde je učestvovao na konferenciji o bezbednosti, novinarima rekao da je Srbija i te kako ugrožena formiranjem vojnog saveza Zagreba, Prištine i Tirane i dodao da ga veoma brine ćutanje i to što se svi u svetu prave da ne razumeju pitanje koje im postavlja, a to je zašto je taj savez formiran. 

Albanija, Hrvatska i Priština potpisale su 18. marta 2025. godine u Tirani memorandum o saradnji u oblasti odbrane i bezbednosti.

Najviši predstavnici Srbije istakli su nakon potpisivanja tog memoranduma da on predstavlja kršenje subregionalnog sporazuma o kontroli naoružanja iz 1996. godine i Rezolucije 1244 SB UN, kao i da je direktno usmeren protiv Srbije.

Prema Rezoluciji 1244 SB UN, KFOR je jedina oružana sila na Kosovu i Metohiji.

BONUS VIDEO: 

