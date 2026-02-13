Politika

VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Erdogan dočekao Vučića sa pesmom "Tamo daleko" na večeri u Ankari (VIDEO)

Новости онлине

13. 02. 2026. u 11:08

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj večeri koju je, u čast delegacije Srbije, priredio predsednik Republike Turske Redžep Tajip Erdogan. Velika čast ukazana je Srbiji, jer je na večeri odsvirana pesma "Tamo daleko".

ВЕЛИКА ЧАСТ ЗА СРБИЈУ: Ердоган дочекао Вучића са песмом Тамо далеко на вечери у Анкари (ВИДЕО)

Foto: Instagram Printscreen

- Zahvalan dragom prijatelju, predsedniku @rterdogan na izuzetnom gostoprimstvu, koje je teško doživeti bilo gde u svetu. Ovo poseta bila je prilika da još jednom potvrdimo strateško partnerstvo između naših zemalja, da dodatno ojačamo naše odnose i otvorimo nove mogućnosti za zajednički rad u narednom periodu, u interesu svih naših građana, mira i napretka na Zapadnom Balkanu.

- Radujemo se Vašoj skoroj poseti Srbiji, koja bi mogla biti jedna od najvećih i najznačajnijih do sada. Potrudićemo se da se i vi u Srbiji osećate jednako dobrodošlo! - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

Pogledajte snimak:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PRVI METAK LUKE BOJOVIĆA Upucao Mihajla Divca: Sramota šta je uradio, ali ga razumem - mnogo se uplašio! To je njegov poraz, ne moj
Zločin

0 0

PRVI METAK LUKE BOJOVIĆA Upucao Mihajla Divca: "Sramota šta je uradio, ali ga razumem - mnogo se uplašio! To je njegov poraz, ne moj"

MIHAJLO Divac, jedan od najopasnijih kriminalaca devedesetih, bio je strah i trepet u celom Beogradu, nije se plašio i išao je "direktno na cev". Na današnji dan, 12. februara, pre 31 godine u Beogradu je ubijen jedan od najopasnijih kriminalaca tog vremena Mihajlo Divac (28). Stradao je ispred hotela "Putnik" od metka u leđa. Preživeo je sve i svašta, uključujući i hice u stomak i eksploziju bombe, a likvidiran je u 28. godini zbog - mrkog pogleda.

12. 02. 2026. u 21:24

UJDURMA I SKANDAL U TIRANI Slavna Albanka traži OSTAVKU AI ministarke - Ramu LIČNO tužila: Nepovratna i velika šteta je naneta
Svet

0 0

UJDURMA I SKANDAL U TIRANI Slavna Albanka traži "OSTAVKU" AI ministarke - Ramu LIČNO tužila: "Nepovratna i velika šteta je naneta"

IMENOVANjE Diele za prvog ministra stvorenog veštačkom inteligencijom prošle jeseni izazvalo je međunarodnu pažnju kao inovacija i pokušaj borbe protiv korupcije, ali posle šest meseci glumica Anila Biša, čiji su lik i glas korišćeni da bi Diela "oživela", podnela je tužbu, zahtevajući suspenziju AI ministarke.

12. 02. 2026. u 10:58 >> 12:56

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOKUMENT RAZOTKRIVA KOME SU RUKE KRVAVE (VIDEO)
Politika

0 13

DOKUMENT RAZOTKRIVA KOME SU RUKE KRVAVE (VIDEO)

DOKUMENT koji je objavljen u Službenom glasniku Železnice potvrđuje da je bivši predsednik Skupštine Infrastrukture Železnice i sadašnji prorektor Univerziteta u Beogradu Nebojša Bojović itekako odgovoran za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

13. 02. 2026. u 11:48

PRIŠTINA KRŠI PRAVA NA ŽIVOT SRBA NA KIM: Odavno su prešli crvenu liniju - borićemo se protiv primene zakona
Politika

0 12

PRIŠTINA KRŠI PRAVA NA ŽIVOT SRBA NA KIM: Odavno su prešli crvenu liniju - borićemo se protiv primene zakona

DIREKTOR Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da primena zakona o strancima i o vozilima može da ima katastrofalne posledice za opstanak srpskog naroda na KiM, da međunarodna zajednica to mora ozbiljno da shvati i naglasio da da će država Srbija i predsednik Aleksandar Vučić biti uz srpski narod kao i do sada i da će se boriti da se pronađe rešenje za trenutnu situaciju.

13. 02. 2026. u 10:39

Politika
Tenis
Fudbal
OTKAZIVALI SU MI SVIRKE JER SU MISLILI DA ŽIVIM U KOLIBI U NEMAČKOJ: Ćira priznao - Imao sam velike probleme zbog toga

OTKAZIVALI SU MI SVIRKE JER SU MISLILI DA ŽIVIM U KOLIBI U NEMAČKOJ: Ćira priznao - "Imao sam velike probleme zbog toga"