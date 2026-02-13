VELIKA ČAST ZA SRBIJU: Erdogan dočekao Vučića sa pesmom "Tamo daleko" na večeri u Ankari (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj večeri koju je, u čast delegacije Srbije, priredio predsednik Republike Turske Redžep Tajip Erdogan. Velika čast ukazana je Srbiji, jer je na večeri odsvirana pesma "Tamo daleko".

- Zahvalan dragom prijatelju, predsedniku @rterdogan na izuzetnom gostoprimstvu, koje je teško doživeti bilo gde u svetu. Ovo poseta bila je prilika da još jednom potvrdimo strateško partnerstvo između naših zemalja, da dodatno ojačamo naše odnose i otvorimo nove mogućnosti za zajednički rad u narednom periodu, u interesu svih naših građana, mira i napretka na Zapadnom Balkanu.

- Radujemo se Vašoj skoroj poseti Srbiji, koja bi mogla biti jedna od najvećih i najznačajnijih do sada. Potrudićemo se da se i vi u Srbiji osećate jednako dobrodošlo! - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.

