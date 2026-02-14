PROLEĆE USRED FEBRUARA: Sunčano i toplo, evo kada stiže promena vremena

U SRBIJI ujutro vedro prohladno, ponegde sa maglom.

Tokom prepodneva sunčano. Posle podne naoblačenje, u toku večeri i noći kiša. Jugoistočni vetar biće u pojačanju, pa će tokom večeri i noći imati olujne udare u košavaskom području. Jutarnja temperatura od 1 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 12 do 17 stepeni.

U Beogradu u subotu ujutro vedro. Tokom prepodneva sunčano. Posle podne naoblačenje, u toku noći kiša. Jugoistočni vetar biće u pojačanju, pa će tokom večeri i noći biti jak. Jutarnja temperatura 5 stepeni, maksimalna dnevna 17 stepeni.