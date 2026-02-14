Društvo

PROLEĆE USRED FEBRUARA: Sunčano i toplo, evo kada stiže promena vremena

V.N.

14. 02. 2026. u 07:07

U SRBIJI ujutro vedro prohladno, ponegde sa maglom.

ПРОЛЕЋЕ УСРЕД ФЕБРУАРА: Сунчано и топло, ево када стиже промена времена

Foto: Tanjug

 Tokom prepodneva sunčano. Posle podne naoblačenje, u toku večeri i noći kiša. Jugoistočni vetar biće u pojačanju, pa će tokom večeri i noći imati olujne udare u košavaskom području. Jutarnja temperatura od 1 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 12 do 17 stepeni.

Foto: Printskrin/RHMZ

U Beogradu u subotu ujutro vedro. Tokom prepodneva sunčano. Posle podne naoblačenje, u toku noći kiša. Jugoistočni vetar biće u pojačanju, pa će tokom večeri i noći biti jak. Jutarnja temperatura 5 stepeni, maksimalna dnevna 17 stepeni.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSEĆAJ SE LAGANO, A SITO UZ BOOM BOX SMOOTHIE

OSEĆAJ SE LAGANO, A SITO UZ BOOM BOX SMOOTHIE