ZASEDA ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE ZBOG RETKE METEO POJAVE KOJA STIŽE U SRBIJU: Oglasio se i direktor RHMZ s tačnim datumom

SEDNICA Republičkog štaba za vanredne situacije počela je u Palati Srbija, a sednicom predsedava potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, komandant Republičkog štaba za vanredne situacije.

Foto: N. Živanović

Na sednici se razmatra aktuelna hidrološka i meteorološka situacija u zemlji, informacije o opštem stanju na terenu i aktivnostima Sektora za vanredne situacije, kao i druge važne teme.

Direktor RHMZ: Očekuje nas retka pojava

- Kada je meteorološka situacija u pitanju u nastavku prve polovine februara, dakle u narednih desetak dana, očekuje se česta pojava slabih padavina, pretežno u vidu kiše. Sneg se prognozira povremeno u planinskim predelima, a početkom sledeće nedelje, u ponedeljak i utorak, to je 9. i 10. februara, sneg se očekuje i u nižim predelima istočne Srbije, odnosno u timočkoj i negotinskoj krajini, uz snežni pokrivač od 5 do 10 centimetara - rekao je na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ.

Direktor RHMZ najavio je i jednu retku pojavu.

- Kao retka pojava 10. februara, utorak ujutru, kratkotrajni manji snežni pokrivač mogući u Vojvodini i u drugim nižim predelima, slično situaciji koje smo osmotrili pre tri dana u ponedeljak 2. februara. Kada je reč o vetru, udari košave koji su tokom prethodne noći na jugu Banata i u braničevskom okrugu dostizali od 70 do 100 kilometara na čas, u Beogradu su bili od 50 do 60 km na čas, u naredna 24 časa postepeno će oslabiti, znači košava u toku dana slabi. Međutim, jugoistočni vetar sličnog intenziteta ponovo se prognozira za ponedeljak, posle podne i utorak, to je 9. i 10. februara, takođe na jugu Banata - kaže Nikolić.

- U narednih 10 dana nastavlja se povoljna meteo situacija bez ekstremnih vremenskih uslova.

Dugoročna vremenska prognoza

Nikolić je na sednici govorio i o dugoročnoj vremenskoj prognozi.

- Prema najnovijoj i dugoročnoj prognozi vremena, u drugoj polovini februara očekuje se toplije vreme sa stupanjem srednje dnevne temperature od 1 do plus 3 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. Prognozirana vrednost srednje dnevne temperature je od plus 4 do plus 7 u nižim predelima, a na planinama oko minus 1 - navodi direktor RHMZ, i dodaje:

- Što se tiče padavina, u drugoj polovini februara očekuje se od 25 mm u nižim predelima do 50 mm u planinskim predelima, u češćoj pojavi padavina do 20. februara. Pad temperature sa jutarnjim mrazom očekuje se u drugoj polovini februara, negde naročito u periodu od 17. do 20. februara. U martu se očekuje da srednja temperatura bude iznad prosečnih vrednosti sa ustupanjem oko plus 1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek i kretala bi se u intervalu od plus 12 do plus 15 u nižim predelima, a u brdsko-planinskim oblastima od plus 3 do plus 8.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Pomoć građanima zbog vanredne situacije izazvane snežnim padavinama