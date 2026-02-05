RUSI, SRAM VAS BILO! Minirali transfer Strahinja Erakovića u Crvenu zvezdu i to kako

Dejan Stanković ga je želeo, hteo je i Strahinja Eraković da se vrati, čekao se „mig“ iz Sankt Peterburga i čim je stigao, reprezentativac Srbije je zakoračio na stadion "Rajko Mitić".

FOTO: Profimedia

Reprezentativac Srbije je zadužio opremu srpskog prvaka. U pitanju je pozajmica do leta, posle koje će crveno-beli imati mogućnost da ga otkupe po ceni od 3.500.000 evra.

A malo je nedostajalo da se sve zakomplikuje i da propadne povratak Erakovića na Marakanu, pošto su mediji u Rusiji pokušali da mu naprave problem.

Na jednom Telegram kanalu objavljena je informacija da je Eraković napustio Zenit zbog svađe sa trenerom Semakom, kome je pokazao srednji prst na treningu, što nije istina. Eraković je otišao iz Zenita jer je želeo da se vrati u Srbiju i jer je hteo veću minutažu, pa je ove vesti koje su u Rusiji "nakitili" odmah je demantovao njegov agent.

- Ovo je apsolutna glupost. Ne želim ni da komentarišem ovu glupost. Erakovićev odnos sa Semakom je uvek bio odličan...", rekao je Zoran Pavlović za "Sport Ekspres" iz Rusije.

Eraković je dete Zvezde i jedan od bivših lidera odbrane u periodu 2020-2023, a njegov povratak je poruka da crveno-beli dižu gard pred nastavak sezone u Superligi i evropskim izazovima.

