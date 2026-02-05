CEO SVET JE ZATEČEN! Rusija dobija dozvolu za učešće na Olimpijskim igrama?

Predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta Kristi Koventri poslala je najjasniji signal do sada da bi Rusija mogla da učestvuje na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

Foto: Tanjug AP

U govoru koji je održala na otvaranju 145. Kongresa Međunarodnog olimpijskog komiteta u Milanu, Koventri je posebno naglasila da bi svim sportistima moralo da bude omogućeno da se takmiče u sportu, bez obzira na to šta i kako radi političko rukovodstvo njihovih zemalja.

Iako nije konkretno pomenula Rusiju, verovatno će i ona dobiti odgovor iz Ukrajine, kao što ga je dobio i Đani Infantino pre nekoliko dana kada ga je ministar sporta Ukrajine optužio da daje neodgovorne i infentilne izjave kada je rekao da zabrana ruskim i beloruskim fudbalerima treba da bude ukinuta jer ne daje nikakve rezultate.

„Tokom kampanje i u brojnim razgovorima nakon toga, čula sam iste poruke od mnogih od vas. Fokusirajmo se na suštinu. Mi smo sportska organizacija. Razumemo politiku i shvatamo da mi ne radimo u vakuumu. Ali, sport je naša ‘igra’. A to znači da sport moramo da držimo na neutralnom terenu. Sport mora da bude mesto u kome se svi sporisti nadmeću slobodno, u kome ih ne sputava politika njihove zemlje ili vlade.

U svetu koji je veoma podeljen, taj princip je važniji od svega. To je ono što Olimpijskim igrama omogućava da ostanu inspitracija, mesto na kome svi sportisti sveta mogu da budu zajedno i da pokažu najbolje što čovečanstvo ima“, rekla je Koventri.

Ovaj deo njenog govora protumačen je kao poruka o Rusiji i ruskim sportistima. Posebno se njenoj izjavi obradovao predstavnik Rusije u MOK Šamil Tarpiščev.

„U njenom govoru je istaknuto da politika ne bi trebalo da bude bilo kakav faktor. Jer, sport je inspiracija i budućnost. Za sada, sve se odvija bez problema i časno. Ali, pred nama je još mnogo razgovora“, rekao je Tarpiščev za medije u Milanu.

On je takođe pozdravio i stavove Đanija Infantina:

„Sedeo sam pored njega na koncertu. Veoma je pozitivan po pitanju svih napora koje činimo po pitanju budućeg učešća naših sportista. Sve vreme kominiciramo“.

UEFA i FIFA su bile prve sportske organizacije koje su isključile ruske sportiste i klubove iz svojih takmičenja kada je 2022. počeo sukob u Ukrajini. Pre dve godine UEFA je najavljivala da razmatra da se omladinskim selekcijama dozvoli povratak u takmičenja, ali se od toga odustalo.

MOK je u decembru dao preporuku da međunarodne sportske federacije dozvole omladincima da se takmiče, pod zastavom i uz himnu, a brojni sportovi već su ukinuli zabrane i za seniore. FIFA je najavila da će 2027. održati fudbalski festival za devojčice i dečake do 15 godina na kome će učestvovati sve zemlje članice FIFA.

Što se konkretno fudbala tiče, ruske reprezentacije do 15 i do 16 godina gotovo da su sve vreme učestvovale na zabranjenim razvojnim turnirima. Neki od tih turnira održavani su u Srbiji, Kazahstanu, Kini, Gani i Belorusiji. Ženska seniorska reprezentacija Rusije igrala je prijateljsku utakmicu u Srbiji u julu, a tri meseca kasnije dva meča u Severnoj Makedoniji. Prijateljski mečevi tokom pripremnih perioda u Turskoj sve vreme su svakodnevnica, kao i česti turniri koje su organizovali ruski klubovi, a na kojima su Crvena zvezda, Partizan i OFK Beograd bili stalni gosti.

Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini učestvovaće 13 ruskih i sedmoro beloruskih sportsita koji će se takmičiti kao neutralni. Pre četiri godine, na ZOI u Pekingu 200 Rusa se takmičilo pod zastavom Olimpijskog komiteta Rusije, osvojili su 32 medalje.