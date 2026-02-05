GOTOVO JE! Partizan otpustio Nenada Stojakovića
Nenad Stojaković nije više trener fudbalera Partizana, preneo je danas Sportklub.
Stojaković je 13. novembra prošle godine na mestu trenera Partizana zamenio Srđana Blagojevića, a imao je ugovor sa klubom iz Humske do kraja sezone.
Stojaković je pre Partizana trenirao Teleoptik i slovenačku Goricu. On je ove sezone vodio klub iz Humske na šest utakmica.
"Crno-beli" su prošlog vikenda u 21. kolu Superlige Srbije odigrali na svom terenu bez golova sa niškim Radničkim i prepustili su prvo mesto na tabeli Crvenoj zvezdi.
Partizan će 7. februara gostovati Radniku u Surdulici u 22. kolu SLS.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
TOTALNO RASULO U HUMSKOJ! Partizan danas smenjuje Nenada Stojakovića
05. 02. 2026. u 09:23
SADA JE SVE JASNO! Evo ko će biti novi trener Partizana
04. 02. 2026. u 10:47
JORGANDžIJE BOLjE NA STRANI NEGO KOD KUĆE: Betis redovno postiže golove u Kupu Kralja
ATLETIKO gostuje Betisu učetvrtfinalu Kupa kralja.
05. 02. 2026. u 07:05
GROBARI SE TUKLI SA POLjSKIM HULIGANIMA! Tuča navijača o kojoj priča Evropa (FOTO)
Jedna tuča navijača izazvala je veliku pažnju među evropskim huliganima.
04. 02. 2026. u 18:55
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)