GOTOVO JE! Partizan otpustio Nenada Stojakovića

Nenad Stojaković nije više trener fudbalera Partizana, preneo je danas Sportklub.

FOTO: FK Partizan

Stojaković je 13. novembra prošle godine na mestu trenera Partizana zamenio Srđana Blagojevića, a imao je ugovor sa klubom iz Humske do kraja sezone.

Stojaković je pre Partizana trenirao Teleoptik i slovenačku Goricu. On je ove sezone vodio klub iz Humske na šest utakmica.

"Crno-beli" su prošlog vikenda u 21. kolu Superlige Srbije odigrali na svom terenu bez golova sa niškim Radničkim i prepustili su prvo mesto na tabeli Crvenoj zvezdi.

Partizan će 7. februara gostovati Radniku u Surdulici u 22. kolu SLS.

