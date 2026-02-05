Fudbal

GOTOVO JE! Partizan otpustio Nenada Stojakovića

05. 02. 2026. u 12:22

Nenad Stojaković nije više trener fudbalera Partizana, preneo je danas Sportklub.

Stojaković je 13. novembra prošle godine na mestu trenera Partizana zamenio Srđana Blagojevića, a imao je ugovor sa klubom iz Humske do kraja sezone.

Stojaković je pre Partizana trenirao Teleoptik i slovenačku Goricu. On je ove sezone vodio klub iz Humske na šest utakmica.

"Crno-beli" su prošlog vikenda u 21. kolu Superlige Srbije odigrali na svom terenu bez golova sa niškim Radničkim i prepustili su prvo mesto na tabeli Crvenoj zvezdi.

Partizan će 7. februara gostovati Radniku u Surdulici u 22. kolu SLS.

