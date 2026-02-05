TOTALNO RASULO U HUMSKOJ! Partizan danas smenjuje Nenada Stojakovića

U Humskoj je ovih dana izuzetno burno.

FOTO: FK Partizan

Kako prenosi Sportski žurnal, uprava Partizana na čelu sa predsednikom Rasimom Ljajićem će danas od 10 časova održati sastanak na kojem će se raspravljati o smeni šefa stručnog štaba Nenada Stojakovića.

Isti izvor navodi da su za takav epilog raspoloženi potpredsednica Milka Forcan i generalni direktor Darko Lazovićm, dok se smeni protivi potpredsednik za sportska pitanja Predrag Mijatović koji je i postavio Stojakovića nakon što je smenio Srđana Blagojevića.

Partizan je posle veoma čudnih priprema u Turskoj već u prvom kolu po nastavku sezone ispustio vodeću poziciju u Superligi Srbije zbog izuzetno neubedljive igre protiv niškog Radničkog koji je uzeo bod u Humskoj.

Večiti derbi sa Crvenom zvezdom na programu je 22. februara, što ne ostavlja mnogo vremena za napredak, pa se uveliko govori o tome ko bi po treći put ove sezone mogao povesti Partizan.

Tiha patnja navijača je verovatno Žarko Lazetić koji je nakon otkaza u Makabiju bez angažmana, ali imajući u vidu visinu ugovora koju će Izraelci isplatiti u potpunosti sve dok ne pronađe novi angažman, njegov dolazak je prilično daleko.

Novca za ozbiljno trenersko rešenje u ovom trenutku nema, osim ako se nešto ne promeni...

