ČUDO MANASTIRA OSTROG! Mali Leon progovorio nakon posete, njegovoj majci se javilo u snu da ga odvede ocu Vasiliju
SVE je počelo u martu, kada je njegova majka Amela sanjala anđela koji joj je rekao da odu u manastir Vasilija Ostroškog kako bi potražili pomoć za svoje dete. Ona i suprug su odmah krenuli. Iako je, kako kaže, bila muslimanka, vera u dobro, u ispravno i u uslišene molitve otvorili su im put.
Leon Apostolovski je dete sa autizmom za koje niko nije verovao da će progovoriti. Godine 2019, od deteta koje je izgovaralo jednu do dve reči, počeo je da vodi cele razgovore.
- Kada smo otišli, imali smo ispovest, odveli su nas do moštiju, tamo smo ih dotakli i pomolili se. Kada sam izašla u dvorište, plakala sam, mnogo sam plakala. Tada su došle dve monahinje i rekle mi: ‘Majko, tvoje dete će biti dobro.’ Kada smo stigli kući, već sledećeg dana Leon je izgovorio celu rečenicu: Mama, hajde da idemo napolje - ispričala je Amela.
Nakon što je dva puta bila u manastiru i ispričala da je Leon progovorio, pozvao ih je otac Vasilije da dođu kako bi lično video Leona:
- Otac ga je video, raširio ruke i rekao mu: ‘Otkud to da se nismo videli?’ Mi smo bili začuđeni, a Leon je rekao: ‘Odavno’, kao da se poznaju. Obojica su u isti glas izgovarali molitvu Oče naš.“
Leon sa posebnom radošću čita cele molitve, zna odakle mu dolazi pomoć i raduje se što može da ide u školu i druži se sa svojim drugarima. Najsrećniji je kada dobija pozive na rođendane i kada mu dolaze gosti.
- Mnogo volim rođendane, najlepše mi je kada idem na rođendan - ispričao je Leon.
Amela priča da je danas Leon dečak koji zna da govori, da čita i da se druži. Sa njim se redovno radi, a i ona sama radi kao psiholog. Smatra da su potrebne promene u celom sistemu, ali kaže da moraju da se promene i roditelji, da i oni rade, kako bi se zajedno poboljšalo stanje u oblasti autizma. Priča da, kada imate dete sa autizmom, retko ko ostane vaš prijatelj i da je roditeljima potrebna pomoć kako bi najpre sami prihvatili autizam.
Amela je izdala dve knjige: „Svet autizma (Putovanje Leona)“ i „Anđeo po imenu Autizam“, koje su poklonjene roditeljima kako bi se bolje razumeo svet autizma.
