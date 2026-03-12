VREMENSKI ROLERKOSTER NE POPUŠTA: Evo kada stiže promena temperature i kakvo nas vreme čeka narednih dana
DANS ujutru mestimično slab prizemni mraz, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije i slab mraz na 2m visine.
Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, a samo se na severozapadu Vojvodine, na zapadu i jugozapadu Srbije uz umerenu oblačnost ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak tokom popodneva. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21 °S.
Do kraja sedmice jutra će biti sveža, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a na jugu i istoku zemlje se ponegde očekuje i slab mraz na 2m visine.
Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme za drugu dekadu marta sa dnevnom temperaturom od 15 do 20 °S. U zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji u popodnevnim satima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.
U košavskom području će ponovo narednog vikenda, 14. i 15. marta, duvati umeren i jak jugoistočni vetar.
U ponedeljak, 16. marta u drugom delu dana na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima prolazno naoblačenje koje će ponegde usloviti kišu ili pljuskove uz manji pad temperature.
