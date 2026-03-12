Društvo

VREMENSKI ROLERKOSTER NE POPUŠTA: Evo kada stiže promena temperature i kakvo nas vreme čeka narednih dana

V.N.

12. 03. 2026. u 06:41

DANS ujutru mestimično slab prizemni mraz, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije i slab mraz na 2m visine.

ВРЕМЕНСКИ РОЛЕРКОСТЕР НЕ ПОПУШТА: Ево када стиже промена температуре и какво нас време чека наредних дана

Foto: Depositphotos

Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, a samo se na severozapadu Vojvodine, na zapadu i jugozapadu Srbije uz umerenu oblačnost ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak tokom popodneva. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21 °S.

 

Foto: Printskrin


Do kraja sedmice jutra će biti sveža, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a na jugu i istoku zemlje se ponegde očekuje i slab mraz na 2m visine.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme za drugu dekadu marta sa dnevnom temperaturom od 15 do 20 °S. U zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji u popodnevnim satima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.
U košavskom području će ponovo narednog vikenda, 14. i 15. marta, duvati umeren i jak jugoistočni vetar.

U ponedeljak, 16. marta u drugom delu dana na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima prolazno naoblačenje koje će ponegde usloviti kišu ili pljuskove uz manji pad temperature.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)
Politika

0 48

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)

FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

11. 03. 2026. u 16:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRESUDA
Društvo

0 0

PRESUDA

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Marijana Nikolić Milosavljević, sudija pojedinac, u parnici tužioca Gorana Perišića iz Lazarevca, čiji je punomoćnik Ivan Ninić, advokat iz Beograda, ul. Kraljice Marije br. 12, protiv tuženih NID KOMPANIJA „NOVOSTI“ AD Beograd – Stari grad, ul. Trg Nikole Pašića br. 7, MB 07040962, i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Igor Isailović, advokat iz Beograda, ul. Makedonska br. 44, radi naknade štete, vrednost predmeta spora 100.000,00 dinara, nakon održane usmene, javne i glavne rasprave zaključene dana 08.10.2025. godine doneo je presudu.

11. 03. 2026. u 22:49

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKI DUO ČINI ČUDA: Nikolić i Jović u komšiluku nastavljaju put ka evropskom trofeju

SRPSKI DUO ČINI ČUDA: Nikolić i Jović u komšiluku nastavljaju put ka evropskom trofeju