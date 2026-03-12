Društvo

DANAS SLAVIMO PREPODOBNOG PROKOPIJA DEKAPOLITA: Ako vas obuzimaju sumnja i nesigurnost izgovorite sledeću molitvu

V.N.

12. 03. 2026. u 06:39

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Prepodobnog Prokopija Dekapolita.

ДАНАС СЛАВИМО ПРЕПОДОБНОГ ПРОКОПИЈА ДЕКАПОЛИТА: Ако вас обузимају сумња и несигурност изговорите следећу молитву

Foto: SPC

Ovaj svetitelj beše iz Desetograđa (Dekapolisa) oko mora Galilejskog, zbog čega se i prozva Dekapolit.

U mladosti odade se životu isposničkom i prođe sve propisane trudove, kojima se srce čisti i duh uzvišava k Bogu.

No kada nasta gonjenje zbog ikona od strane zloga cara Lava Isavrjanina, Prokopije ustade u zaštitu ikona, dokazujući da ikonopoklonstvo nije idolopoklonstvo, jer hrišćani znaju da klanjajući se pred ikonama ne klanjaju se mrtvoj materiji nego živim svetiteljima koji su naslikani na ikonama.

Zbog toga bi Prokopije zverski mučen, hapšen, bijen i gvožđem strugan.

Kad zli car Lav bi ubijen telom, poginuvši dušom ranije, ikone su povraćene u crkve i Prokopije se povrati u svoj manastir gde provede ostatak dana u miru.

U starosti preseli se u carstvo Božje gde gleda s radošću žive angele i svetitelje, čije je likove na ikonama čestvovao na zemlji.

Preminuo je u IX veku.

Običaji i verovanja

Veruje se da bi na današnji dan trebalo da se pomolite ovom svecu ukoliko vas obuzima sumnja i nesigurnost, a on će vam uslišiti molitve. Prepodobni Prokopije će vam pomoći pri rešavanju problema i dati veru da nastavite dalje.

Tropar (glas 4)

"Mučenik Tvoj Gospode, Talalej, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše."

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)
Politika

0 48

AMERIKANCI PIŠU: Srbija prva nabavila hipersonične balističke rakete u Evropi, revolucija u povećanju vatrene moći (FOTO)

FOTOGRAFIJE koje prikazuju lovački avion MiG-29 Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete CM-400AKG kineske proizvodnje ukazuju na to da je Srbija postala drugi strani korisnik ovog tipa raketa, što značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti ovih aviona, piše američki specijalizovani magazin "Militari voč" u tekstu pod nazivom "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

11. 03. 2026. u 16:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PRESUDA
Društvo

0 0

PRESUDA

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Marijana Nikolić Milosavljević, sudija pojedinac, u parnici tužioca Gorana Perišića iz Lazarevca, čiji je punomoćnik Ivan Ninić, advokat iz Beograda, ul. Kraljice Marije br. 12, protiv tuženih NID KOMPANIJA „NOVOSTI“ AD Beograd – Stari grad, ul. Trg Nikole Pašića br. 7, MB 07040962, i Andrijane Nešić iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Igor Isailović, advokat iz Beograda, ul. Makedonska br. 44, radi naknade štete, vrednost predmeta spora 100.000,00 dinara, nakon održane usmene, javne i glavne rasprave zaključene dana 08.10.2025. godine doneo je presudu.

11. 03. 2026. u 22:49

Politika
Tenis
Fudbal
Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena

Ciklus i gubitak gvožđa: Skriveni razlog za umor kod mnogih žena