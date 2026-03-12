DANAS SLAVIMO PREPODOBNOG PROKOPIJA DEKAPOLITA: Ako vas obuzimaju sumnja i nesigurnost izgovorite sledeću molitvu

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Prepodobnog Prokopija Dekapolita.



Ovaj svetitelj beše iz Desetograđa (Dekapolisa) oko mora Galilejskog, zbog čega se i prozva Dekapolit.

U mladosti odade se životu isposničkom i prođe sve propisane trudove, kojima se srce čisti i duh uzvišava k Bogu.

No kada nasta gonjenje zbog ikona od strane zloga cara Lava Isavrjanina, Prokopije ustade u zaštitu ikona, dokazujući da ikonopoklonstvo nije idolopoklonstvo, jer hrišćani znaju da klanjajući se pred ikonama ne klanjaju se mrtvoj materiji nego živim svetiteljima koji su naslikani na ikonama.

Zbog toga bi Prokopije zverski mučen, hapšen, bijen i gvožđem strugan.

Kad zli car Lav bi ubijen telom, poginuvši dušom ranije, ikone su povraćene u crkve i Prokopije se povrati u svoj manastir gde provede ostatak dana u miru.

U starosti preseli se u carstvo Božje gde gleda s radošću žive angele i svetitelje, čije je likove na ikonama čestvovao na zemlji.

Preminuo je u IX veku.

Običaji i verovanja

Veruje se da bi na današnji dan trebalo da se pomolite ovom svecu ukoliko vas obuzima sumnja i nesigurnost, a on će vam uslišiti molitve. Prepodobni Prokopije će vam pomoći pri rešavanju problema i dati veru da nastavite dalje.

Tropar (glas 4)

"Mučenik Tvoj Gospode, Talalej, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše."

