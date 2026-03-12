HRVAT ZGROZIO CEO SVET! Tenis ne pamti ovakvog prostaka (VIDEO)
SKANDAL trese beli sport!
Hrvatski teniser Borna Gojo (28), trenutno 194. na svetu, plasirao se u četvrtfinale ATP čelendžera u Šerburgu, u Francuskoj, pobedom nad lokalnim predstavnikom Žofrijem Balkanoom (ATP 315.) rezultatom 7:5, 6:7(4:7), 6:4, a imao je sreće što sudija nije razumeo šta govori u njegovom ispadu na kraju drugog seta.
Naime, nakon što je izgubio taj-brejk, igrač iz Splita je pojurio ka sudiji i psovao ga, što se jasno čulo u prenosu.
- Jeb** se, jeb** se majka ti u pičku!
Prošao je samo sa opomenom, iako bi ga većina sudija verovatno diskvalifikovala. Ali je uspeo da se sabere u trećem setu i prođe dalje.
Nekada 72. igrač sveta i reprezentativac Dejvis kupa zaradio je 1,35 miliona dolara u karijeri i nada se da će se vratiti na vrh svetskog tenisa.
Ovo je bila njegova sedma uzastopna pobeda, koja ga je svrstala među 100 najboljih tenisera sveta ove sezone. Samo da ga smirim...
