NA GAZIVODAMA REKORDAN BROJ PLIVAČA: Do Časnog krsta prvi stigao Matija Kasalović (FOTO)

VIŠE od 300 plivača učestvovalo je na tradicionalnoj manifestaciji na praznik Bogojavljenje - plivanje za Časni krst, održanoj na jezeru Gazivode, u Zubinom Potoku. Do krsta je prvi doplivao Mateja Kasalović iz Severne Mitrovice.

Foto: Novosti

Među plivačima i ove godine je bilo i dece.

Krst je sa čamca u vodu spustio predsednik Privremenog organa opštine Zubin Potok Srđan Vulović.

Foto: Novosti

Osim učesnika na jezeru se okupilo više stotina građana koji su došli da bodre plivače. Nakon pevanja rodoljubivih pesama, učesnici su zaplivali za Časni krst, a prvi je doplivao Mateja Kasalović iz Severne Mitrovice, poreklom iz Zubinog Potoka.

Foto: Novosti

Direktorka Doma kulture „Stari Kolašin“ Andrijana Živanović, istakla je da se ove godine prijavio rekordan broj plivača, njih 303.

Foto: Novosti

Kao nagradu svi su dobili blagodarnice i domaće vino, dok je pobedniku pripala i novčana nagrada koju dodeljuje Opština Zubin Potok. Za sve učesnike obezbeđen je ručak.

Događaj je obezbeđivala Kosovska policija.