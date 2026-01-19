Društvo

NA GAZIVODAMA REKORDAN BROJ PLIVAČA: Do Časnog krsta prvi stigao Matija Kasalović (FOTO)

В.Н

19. 01. 2026. u 15:05

VIŠE od 300 plivača učestvovalo je na tradicionalnoj manifestaciji na praznik Bogojavljenje - plivanje za Časni krst, održanoj na jezeru Gazivode, u Zubinom Potoku. Do krsta je prvi doplivao Mateja Kasalović iz Severne Mitrovice.

НА ГАЗИВОДАМА РЕКОРДАН БРОЈ ПЛИВАЧА: До Часног крста први стигао Матија Касаловић (ФОТО)

Foto: Novosti

Među plivačima i ove godine je bilo i dece. 

Krst je sa čamca u vodu spustio predsednik Privremenog organa opštine Zubin Potok Srđan Vulović. 

Foto: Novosti

Osim učesnika na jezeru se okupilo više stotina građana koji su došli da bodre plivače. Nakon pevanja rodoljubivih pesama, učesnici su zaplivali za Časni krst, a prvi je doplivao Mateja Kasalović iz Severne Mitrovice, poreklom iz Zubinog Potoka. 

Foto: Novosti

Direktorka Doma kulture „Stari Kolašin“ Andrijana Živanović, istakla je da se ove godine prijavio rekordan broj plivača, njih 303. 

Foto: Novosti

Kao nagradu svi su dobili blagodarnice i domaće vino, dok je pobedniku pripala i novčana nagrada koju dodeljuje Opština Zubin Potok. Za sve učesnike obezbeđen je ručak.

Događaj je obezbeđivala Kosovska policija.

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine "zapečati", a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

POZNATA srpska i jugoslovenska pevačica i glumica Senka Veletanlić preminula je danas, objavio je njen sin, muzičar Vasil Hadžimanov na svom Fejsbuk nalogu.

19. 01. 2026. u 21:52

