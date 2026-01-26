IZGOVORIO JE "NOVAK" I CELA ROD LEJVER ARENA JE ZVIŽDALA! Kakva scena na Australijan openu (VIDEO)

Američki teniser Ben Šelton plasirao se u četvrtfinale Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u osmini finala pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. A posle tog duela, desila se vrlo zanimljiva scena.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, u "udarnom terminu" organizatori su bili predvideli nastup Novaka Đokovića, ali njegov meč sa Jakubom Menšikom je otkazan jer se Čeh iz zdravstvenih razloga povukao sa grend slema u Melburnu.

Tako je američki teniser "uskočio" u pomenuti termin i potom izazvao zvižduke publike kada je spomenuo Srbina:

- Znam da ste verovatno jedva čekali da gledate Novaka večeras - izgovorio je Šelton, kada su se čuli zvižduci. Odmah je hteo da "popravi stvar" - Zapravo sam to čuo sa tribina. Ali nadam se da vas nismo razočarali tim mečom. Zaista cenim što ste ostali do kasno.

Evo i video snimka te scene:

Ben Shelton after beating Casper Ruud at Australian Open



“I know you guys were probably looking forward to watching Novak tonight, I actually heard it from the stands. But I hope we didn’t disappoint with that match. I really appreciate you staying late” ❤️ pic.twitter.com/NbHUbarA5Z — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 26, 2026

Inače, sam meč između Amerikanca i Norvežanina trajao je dva sata i 36 minuta. Šelton je sedmi teniser sveta, dok se Rud nalazi na 13. mestu ATP liste.

Ovo je bio četvrti međusobni duel američkog i norveškog tenisera, a drugi trijumf Šeltona, koji će u četvrtfinalu turnira u Melburnu igrati protiv Italijana Janika Sinera.

