Tenis

IZGOVORIO JE "NOVAK" I CELA ROD LEJVER ARENA JE ZVIŽDALA! Kakva scena na Australijan openu (VIDEO)

Новости онлине

26. 01. 2026. u 17:10

Američki teniser Ben Šelton plasirao se u četvrtfinale Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u osmini finala pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. A posle tog duela, desila se vrlo zanimljiva scena.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, u "udarnom terminu" organizatori su bili predvideli nastup Novaka Đokovića, ali njegov meč sa Jakubom Menšikom je otkazan jer se Čeh iz zdravstvenih razloga povukao sa grend slema u Melburnu.

Tako je američki teniser "uskočio" u pomenuti termin i potom izazvao zvižduke publike kada je spomenuo Srbina:

- Znam da ste verovatno jedva čekali da gledate Novaka večeras - izgovorio je Šelton, kada su se čuli zvižduci. Odmah je hteo da "popravi stvar"  - Zapravo sam to čuo sa tribina. Ali nadam se da vas nismo razočarali tim mečom. Zaista cenim što ste ostali do kasno.

Evo i video snimka te scene:


Inače, sam meč između Amerikanca i Norvežanina trajao je dva sata i 36 minuta. Šelton je sedmi teniser sveta, dok se Rud nalazi na 13. mestu ATP liste.

Ovo je bio četvrti međusobni duel američkog i norveškog tenisera, a drugi trijumf Šeltona, koji će u četvrtfinalu turnira u Melburnu igrati protiv Italijana Janika Sinera.

Foto: FOTO: Tanjug/AP

U preostala tri četvrtfinala Australijan opena sastaće se: Karlos Alkaraz (Španija) - Aleks de Minor (Australija), Aleksandar Zverev (Nemačka) - Lerner Tijen (SAD) i Novak Đoković (Srbija) - Lorenco Muzeti (Italija).

