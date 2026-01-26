IZGOVORIO JE "NOVAK" I CELA ROD LEJVER ARENA JE ZVIŽDALA! Kakva scena na Australijan openu (VIDEO)
Američki teniser Ben Šelton plasirao se u četvrtfinale Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u osmini finala pobedio Norvežanina Kaspera Ruda 3:6, 6:4, 6:3, 6:4. A posle tog duela, desila se vrlo zanimljiva scena.
Naime, u "udarnom terminu" organizatori su bili predvideli nastup Novaka Đokovića, ali njegov meč sa Jakubom Menšikom je otkazan jer se Čeh iz zdravstvenih razloga povukao sa grend slema u Melburnu.
Tako je američki teniser "uskočio" u pomenuti termin i potom izazvao zvižduke publike kada je spomenuo Srbina:
- Znam da ste verovatno jedva čekali da gledate Novaka večeras - izgovorio je Šelton, kada su se čuli zvižduci. Odmah je hteo da "popravi stvar" - Zapravo sam to čuo sa tribina. Ali nadam se da vas nismo razočarali tim mečom. Zaista cenim što ste ostali do kasno.
Evo i video snimka te scene:
Inače, sam meč između Amerikanca i Norvežanina trajao je dva sata i 36 minuta. Šelton je sedmi teniser sveta, dok se Rud nalazi na 13. mestu ATP liste.
Ovo je bio četvrti međusobni duel američkog i norveškog tenisera, a drugi trijumf Šeltona, koji će u četvrtfinalu turnira u Melburnu igrati protiv Italijana Janika Sinera.
