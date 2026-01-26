OTKRIVENO! Evo zašto Dušan Mandić i Miloš Ćuk nisu bili na prijemu kod predsednika Aleksandra Vučića posle Evropskog prvenstva u vaterpolu!
Srbija i Mađarska odigrale su uzbudljivo finale Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026. u Beogradu, a po završetku te utakmice i titule koja je pripala "delfinima", za njih je priejm organizovao srpski predsednik, Aleksandar Vučić. Na tom prijemu nije bilo dvojice zlatnih vaterpolista.
Podsetimo, Srbija je u velikom finalu pobedila Mađarsku, a onda se, jutro posle toga, desio svečani prijem.
Na njemu nisu prisustvovali reprezentativci Dušan Mandić i Miloš Ćuk, pa se Vaterpolo savez Srbije oglasio saopštenjem i otkrio zbog čega je došlo do toga:
"Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, primio je danas srpske vaterpoliste, koji su u nedelju pred punim tribinama Beogradske arene pobedili Mađarsku i tako šesti put postali šampioni Evrope.
Prijemu nisu prisustvovali Miloš Ćuk i Dušan Mandić, koji su u prethodnim danima bili pod jakom temperaturom (Ćuk je bio u takvom stanju da nije mogao ni da igra finale, prim. aut.).
U pojedinim medijima pojavili su se navodi da Ćuk i Mandić iz nepoznatih razloga nisu bili prisutni, ali ističemo da se radi o problemu zdravstvene prirode, koji već nekoliko dana muče veliki broj reprezentativaca, o čemu je i selektor Uroš Stevanović govorio posle meča", navodi VSS.
