OČIŠĆEN SPOMENIK GAVRILU PRINCIPU: Skinuta crvena farba koju su prosule blokaderke NVO sektora (FOTO)
SPOMENIK Gavrilu Principu u Finansijskom parku očišćen je danas, nakon što je bio poliven crvenom farbom i oskrnavljen od strane blokadera iz NVO sektora.
Ekipe „Gradske čistoće“ su danas izašle na teren i izvršile čišćenje spomenika.
Pogledajte kako spomenik sada izgleda:
Podsećamo, A.P. ( 24) i M.T.( 25), obe članice NVO inicijativa mladih i aktivni studenti u blokadi, su prosule crvenu farbu na spomenik Gavrilu Principu.
