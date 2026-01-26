Društvo

OČIŠĆEN SPOMENIK GAVRILU PRINCIPU: Skinuta crvena farba koju su prosule blokaderke NVO sektora (FOTO)

В.Н.

26. 01. 2026. u 16:40

SPOMENIK Gavrilu Principu u Finansijskom parku očišćen je danas, nakon što je bio poliven crvenom farbom i oskrnavljen od strane blokadera iz NVO sektora.

ОЧИШЋЕН СПОМЕНИК ГАВРИЛУ ПРИНЦИПУ: Скинута црвена фарба коју су просуле блокадерке НВО сектора (ФОТО)

Foto: Novosti

Ekipe „Gradske čistoće“ su danas izašle na teren i izvršile čišćenje spomenika.

Pogledajte kako spomenik sada izgleda:

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Podsećamo, A.P. ( 24) i M.T.( 25), obe članice NVO inicijativa mladih i aktivni studenti u blokadi, su prosule crvenu farbu na spomenik Gavrilu Principu.

Foto: Društvene mreže

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Beograd Danas (@beogradanas)

Foto: Novosti

