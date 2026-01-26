PORUKA IZ BRISELA KOJA ODZVANJA: Sudbina Ukrajine zavisi od Amerike

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute priznao je da Evropa nije u stanju da Ukrajini obezbedi oružje u neophodnom obimu i da se, bez američkog naoružanja, Kijev ne bi mogao održati u sukobu.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

- Evropska unija ovde obavlja posao od životne važnosti. Paket od 90 milijardi evra će napraviti ogromnu razliku za bezbednost i prosperitet Ukrajine, ali bih vas zaista snažno pozvao da obezbedite fleksibilnost u načinu na koji ta sredstva mogu biti potrošena i da ne budete preterano restriktivni sa klauzulama tipa 'kupovati u EU'. Evropa trenutno gradi svoju odbrambenu industriju i to je od ključnog značaja, ali u ovom trenutku ona ne može da obezbedi ni približno onoliko koliko je Ukrajini potrebno da se danas brani i sutra odvraća… Svi znamo da bez tog toka naoružanja iz Sjedinjenih Država ne možemo održati Ukrajinu u borbi. Bukvalno - rekao je on tokom rasprave sa poslanicima Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta.

Rute je istakao da NATO nastavlja da podržava Ukrajinu isporukama američke vojne opreme vredne milijarde dolara, koje stižu kroz mehanizam Prioritizovane liste potreba Ukrajine (PURL), kao i kroz manje, nacionalne inicijative.

On je upozorio i da se Ukrajina sada suočava sa najtežom zimom deset godina unazad, podsetivši da su mirovni pregovori pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država u toku, pohvalivši američko liderstvo u toj inicijativi.

Cilj, kako je naveo, treba da bude postizanje mirovnog sporazuma ili dugoročnog prekida vatre.

- I pomolimo se da se to dogodi što pre - rekao je Rute i dodao da je potrebno dati Ukrajini bezbednosne garancije.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija