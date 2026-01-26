SPREMA SE VELIKI SUKOB? OGLASILO SE MINISTARSTVO: Na stolu plan evakuacije turista u slučaju rata
IZRAELSKO Ministarstvo turizma saopštilo je danas da je pripremilo plan za evakuaciju oko 42.000 turista koji se trenutno nalaze u Izraelu, ukoliko zemlja bude primorana da zatvori svoj vazdušni prostor zbog straha od novog sukoba sa Iranom.
Ministarstvo je za Kanal 12 objasnilo da, iako to nije isključiva nadležnost Ministarstva, postoje planovi za kontaktiranje turista i organizaciju prevoza do kopnenih graničnih prelaza, prenosi Tajms of Izrael.
- Ministarstvo je spremno da odmah deluje ukoliko se ukaže potreba - navodi se u saopštenju.
U međuvremenu, izraelske aviokompanije su objavile da će olakšati uslove za otkazivanje avionskih karata, u slučaju potrebe, zbog zabrinutosti da bi rat sa Iranom mogao da eskalira, što bi verovatno dovelo do obustave letova.
Kako je Izrael u stanju visoke pripravnosti zbog mogućeg zaoštravanja sukoba, nekoliko aviokompanija je već otkazalo pojedine letove ka Bliskom istoku i iz njega.
Tokom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u junu 2025. godina, izraelski vazdušni prostor je bio praktično zatvoren, ostavljajući desetine hiljada ljudi blokiranih bez mogućnosti da napuste zemlju.
Američki predsednik Donald Tramp šalje nosač aviona i druge snage u region i više puta je upozorio Iran da bi mogao da ga napadne zbog nasilnog gušenja protesta u Iranu, tokom kojih je poginulo hiljade ljudi.
(tanjug)
