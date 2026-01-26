SPREMA SE VELIKI SUKOB? OGLASILO SE MINISTARSTVO: Na stolu plan evakuacije turista u slučaju rata

IZRAELSKO Ministarstvo turizma saopštilo je danas da je pripremilo plan za evakuaciju oko 42.000 turista koji se trenutno nalaze u Izraelu, ukoliko zemlja bude primorana da zatvori svoj vazdušni prostor zbog straha od novog sukoba sa Iranom.

Foto: Tanjug

Ministarstvo je za Kanal 12 objasnilo da, iako to nije isključiva nadležnost Ministarstva, postoje planovi za kontaktiranje turista i organizaciju prevoza do kopnenih graničnih prelaza, prenosi Tajms of Izrael.

- Ministarstvo je spremno da odmah deluje ukoliko se ukaže potreba - navodi se u saopštenju.

U međuvremenu, izraelske aviokompanije su objavile da će olakšati uslove za otkazivanje avionskih karata, u slučaju potrebe, zbog zabrinutosti da bi rat sa Iranom mogao da eskalira, što bi verovatno dovelo do obustave letova.

AP Photo/Ariel Schalit

Kako je Izrael u stanju visoke pripravnosti zbog mogućeg zaoštravanja sukoba, nekoliko aviokompanija je već otkazalo pojedine letove ka Bliskom istoku i iz njega.

Tokom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u junu 2025. godina, izraelski vazdušni prostor je bio praktično zatvoren, ostavljajući desetine hiljada ljudi blokiranih bez mogućnosti da napuste zemlju.

Američki predsednik Donald Tramp šalje nosač aviona i druge snage u region i više puta je upozorio Iran da bi mogao da ga napadne zbog nasilnog gušenja protesta u Iranu, tokom kojih je poginulo hiljade ljudi.

