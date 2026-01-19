IZMENE U SAOBRAĆAJU U OVIM DELOVIMA BEOGRADA ZBOG ODRŽAVANJA BOGOJAVLJENSKE LITIJE: Ovo su svi detalji

JKP Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd" saopštilo je da će danas tokom održavanja svečane Litije povodom praznika Bogojavljenja doći do izmene u režimu rada linija tog preduzeća na Čukarici i u Zemunu.

Foto: N. Živanović

U saopštenju navode da će se svečana Litija u organizaciji Gradske Opštine Čukarica održati od 10.45 do 11.30 časova i da će u tom periodu povremeno, uz asistenciju saobraćajne policije, biti zatvorene pojedine ulice.

Ulice koje će biti zatvorene su Kirovljeva (od Hrama Svetog Đorđa do raskrsnice sa Ul. Visoka), Visoka (od Ulice Kirovljeva do Ulice Radnička) i Radnička (od ulice Visoke do ulaza u Adu Ciganliju).

Iz JKP Gradsko saobraćajnog preduzeća "Beograd" navode da će vozila javnog prevoza putnika prolazak Litije čekati na trasi dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja.

Istog dana povodom manifestacije vađenja Časnog Krsta iz Dunava i vodoosvećenja Dunava u periodu od 9 do 12 časova biće održana svečana Litija u organizaciji Gradske opštine Zemun.

U tom navedenom periodu, povremeno će za saobraćaj biti zatvorene ulice: Njegoševa, Karamatina, Glavna, Gospodska i Kej Oslobođenja (do Bogojavljenskog platoa), pri čemu će vozila javnog gradskog prevoza prolazak Litije čekati na trasi dok se ne uspostavi redovan režim saobraćaja.

