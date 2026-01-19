Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI: Tokom noći se zatresao ovaj deo zemlje

В.Н.

19. 01. 2026. u 07:10

TOKOM noći zabeležen je zemljotres slabijeg intenziteta na području Babušnice, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Foto: Jutjub printskrin/ 1 Stop Youtube/Logo

Prema dostupnim podacima, potres jačine 1,8 stepeni po Rihteru registrovan je neposredno posle ponoći, a epicentar se nalazio na dubini od oko pet kilometara.

Kako navode seizmolozi, prema koordinatama epicentra, najbliža naseljena mesta su Kamik, Držina, Petrovac, Pasjač i Sinja Glava.

S obzirom na nisku jačinu zemljotresa, nema indicija da je došlo do materijalne štete, niti su zabeležene prijave uznemirenih građana.

