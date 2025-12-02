Društvo

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Meteorolog Todorović otkrio kakvo nas vreme čeka u decembru

02. 12. 2025. u 22:13

NEDELjKO Todorović kaže da će vreme u prvoj polovini decembra više ličiti na kasnu jesen nego zimu.

Foto: Printskrin RTS/Milena Anđela/ilustracija

U Srbiji će od srede biti umereno do potpuno oblačno, u sredu sa slabom kišom na jugoistoku zemlje, u četvrtak suvo, a od petka se ponovo u većini krajeva očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama.

- U košavskom području će jugoistočni vetar biti u pojačanju, u četvrtak i petak na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima. Magla će biti najčešća pojava u Negotinskoj Krajini i Podrinju, a povremeno će se javljati i po drugim kotlinama i rečnim dolinama na zapadu i jugu Srbije - najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Toplo vreme

Toplije vreme u prvoj polovini decembra najavio je i meteorolog Nedeljko Todorović.

- Prvih 15 dana u decembru nema prave zime, biće dovoljno visoke temperature. U nižim predelima to su vrednosti između osam i 12 stepeni, s tim da bi i dalje bilo povremenih naoblačenja sa malom količinom padavina, u sredu malo kiše i u petak. Posle 7. i 8. decembra opet porast temeprature, promenljiva varijanta vremena, poluoblačna. Sredinom decembra se nazire jedno zahlađenje sa snegom u nižim predelima i za sada je to samo nagoveštaj - kazao je Todorović za TV Prva.

Vreme za Novu godinu 

Što se tiče vremenske prognoze za doček Nove godine meteorolog kaže da je neizvesno prognozirati bilo šta sa sigurnošću, ali podseća da je minule godine 1. januara bio sneg u Beogradu što se retko događa.

- Svake treće godine bude takvo, onda bude kišovito, maglovito i sunčano u 30 odsto slučaja. Retko se desi da na taj datum pada sneg. Što se tiče prve polovine decembra neće biti većih padavina. Sneg koji je već pao u višim planinskim predelima će se otopiti pa ćemo imati više kasnu jesen u pomenutom periodu - naglasio je Todorović i dodao da će tokom ove zime biti i toplih i hladnih perioda i da je neizvesno bilo šta prognozirati.

