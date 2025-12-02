Društvo

MTS PREDSTAVLJA 5G MOBILNU MREŽU: Korisnicima mts-a na raspolaganju 5G postpejd tarife i sjajne promocije

V.N.

02. 12. 2025. u 16:41

KORISNICI mts-a, najbolje mobilne mreže u Srbiji u 2025. godini, od danas mogu da uživaju u svim prednostima koje im donosi 5G tehnologija. To pre svega znači značajno veće brzine surfovanja internetom na mobilnim uređajima, kako prilikom preuzimanja podataka (download), tako i prilikom njihovog slanja (upload).

FOTO: Promo

Korisnici mts 5G mreže uživaće u brzinama do 1,5 Gb/s prilikom preuzimanja podataka, odnosno u brzinama i većim od 150 Mb/s kada je u pitanju slanje podataka, što je nekoliko puta brže od protoka koji su korisnici imali do sada.

Pored ovoga, 5G donosi i smanjenje vremena kašnjenja pri odzivu (latency) te stabilniji streaming, što je posebno važno za one koji uživaju u igranju video igara online ili svoje omiljene multimedijalne sadržaje gledaju preko streaming platformi.

Kako bi korisnicima omogućio uživanje u svim pogodnostima ove nove tehnologije, mts je kreirao potpuno nove postpejd tarife, koje uz neograničenu količinu internet saobraćaja, pružaju i povoljnosti za korišćenje društvenih mreža i digitalnih servisa. Od danas su privatnim korisnicima na raspolaganju tarife: 5ica XS, 5ica S, 5ica M, 5ica L i 5ica XL, dok poslovne korisnike očekuju: Biz 5ica XS, Biz 5ica S, Biz 5ica M, Biz 5ica L i Biz 5ica XL.

Za početak uživanja u svim prednostima koje donosi mts 5G mreža, neophodno je da vaš mobilni telefon bude kompatibilan sa 5G mrežom, zatim da izaberete neku od mts 5G tarifa koja odgovara vašim korisničkim navikama i da na mobilnom telefonu izaberete mts 5G mrežu.

Posebna pogodnost očekuje sve mts korisnike koji se odluče za neku od 5G postpejd tarifa – u zavisnosti od odabrane tarife mesečna pretplata će narednih tri ili šest meseci iznositi samo 999 dinara. Promocija važi za nove i postojeće korisnike koji izvrše reugovaranje na nove 5G tarife.

Pored postpejd korisnika, mts je omogućio i svojim pripejd korisnicima uživanje u svim pogodnostima ove nove tehnologije. Neophodno je da pripejd korisnik aktivira novi tarifni dodatak „1TB + 5G mreža“ i da narednih šest meseci uživa u svim pogodnostima.

Počevši od danas, mts 5G signalom će biti pokriveni veći gradovi i saobraćajnice u našoj zemlji, a ubrzo i cela Srbija.


 

