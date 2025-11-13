Društvo

USKORO VELIKA PROMENA VREMENA, SNEG I U BEOGRADU: Detaljna prognoza Ivana Ristića do kraja novembra

Новости онлине

13. 11. 2025. u 17:31

NAREDNIH dana očekuju se maglovita jutra u našoj zemlji, dok sledeće nedelje stiže nova oblačnost i zahlađenje.

Foto: Tanjug

U Srbiji do kraja dana pretežno sunčano. Tokom večeri i noći u nižim predelima: u Vojvodini, na području Beograda, po kotlinama i dolinama reka ponovo formiranje magle ili niske oblačnosti.

Za vikend nakon svežeg jutra, posebno na jugu zemlje gde se ponegde očekuje i slab mraz, u nižim predelima i magla, tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i toplije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- U petak i subotu jutra hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima se očekuje ponegde i magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije. U subotu uveče i tokom noći postepeno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. U nedelju ponegde u severnim, a početkom sledeće sedmice i u ostalim krajevima sa kišom.

Prognoza Ivana Ristića do kraja novembra

Ivan Ristić kaže da se ove sednice zbog formiranja stratusne oblačnosti negde u većem delu dana zadržava svežije vreme.

- Zbog toga jutarnje temperature budu od nule do šest stepeni sa maglom i slabim mrazem dok dnevne, tamo gde bude više sunca, idu od 15 do 20 stepeni. Takvo vreme se očekuje sve do kraja nedelje, a onda u noći između ponedeljka i utorka stiže promena vremena, dolazi do sinoptičke situacije i polarni vrtlog koji donosi hladno vreme i sneg. Za sada se još uvek ne može sa preciznošću reći u kojim talasima će hladan vaduh dolaziti do nas, ali u periodu od 18. do 24. novembra moguće su snežne pahulje u nižim predelima i u Beogradu - kaže Ristić i dodaje:

Foto: N. Skenderija/Jutjub/Novo jutro

- Nakon naoblačenja i hladnog talasa do kraja meseca izvesno je ponovo otopljenje. Od sledećeg utorka jutarnje temperature su od nule do pet stepeni, a dnevne od pet do 10 uz šansu za pojavu snega.

Ristić pojašnjava i da nadolazeći polarni vrtlog obično "čuva“ hladnoću, zadržavajući je u polarnim oblastima dok je jak.

Sve više zimskih dana

- Međutim, kada dođe do poremećaja ili kolapsa, hladan vazduh može da "pobegne“, stvarajući pravo zimsko vreme u oblastima srednjih geografskih širina. Najnovije prognoze pokazuju da će do najvećeg poremećaja doći kasnije ovog meseca, oko 26. novembra - navodi Ristić i nastavlja:

- Početak decembra obeležiće tipićno vreme za ovaj period godine, a kako se bliži zima možemo da očekujemo sve više zimskih dana i postepena zahlađenja. 

(Kurir)

