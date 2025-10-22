SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- U toku noći malo i umereno i i u većem delu zemlje suvo, a samo ponegde na jugu i istoku sa slabom kišom. Vetar slab do umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni.
I SUTRA TOPLO VREME ZA OVAJ PERIOD GODINE
U četvrtak toplo i veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare. Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 13 °S, a najviša dnevna od 20 na istoku do 26 °S na zapadu Srbije.
Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će u četvrtak uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći ka petku proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni.
OD PETKA POSTEPENO HLADNIJE SA ČESTOM POJAVOM KIŠE
U petak, za vikend i početkom sledeće sedmice svežije uz čestu pojavu kiše i lokalnih pljuskova. - stoji na sajtu RHMZ.
