Društvo

ZAPALIO SE STAN U VALJEVU: Evakuisana cela zgrada

В.Н.

19. 10. 2025. u 23:29

VEČERAS je u stanu u Koloniji u Valjevu izbio požar, kada se zapalio stan u višespratnoj zgradi.

ЗАПАЛИО СЕ СТАН У ВАЉЕВУ: Евакуисана цела зграда

G.Šljivić

Požar je brzo je saniran.

Nema povređenih, a zgrada je preventivno evakuisana.

Vatrogasci su brzo reagovali i situacija je pod kontrolom.

(Alo)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 15

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP BACIO MAPE SA STOLA, ODRŽAO PREDAVANJE ZELENSKOM: Prihvati ruske uslove za okončanje rata!

TRAMP BACIO MAPE SA STOLA, ODRŽAO PREDAVANjE ZELENSKOM: Prihvati ruske uslove za okončanje rata!