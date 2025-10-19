Društvo

DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Poznata tačna satnica

В.Н.

19. 10. 2025. u 22:07

ZBOG planiranih radova na mreži, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" za sutra najavljuje isključenje vode.

ДЕО БЕОГРАДА СУТРА БЕЗ ВОДЕ: Позната тачна сатница

Foto Shutterstock

Do prekida vodosnabdevanja 20. oktobra doći će na teritoriji opštine Barajevo, i to zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida električne energije u više objekata beogradskog vodovodnog sistema.

Potrošači će bez vode ostati u Visokoj, Brđanskoj i okolnim ulicama u periodu od 09:00 do 17:00 sati.

