DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Poznata tačna satnica

ZBOG planiranih radova na mreži, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" za sutra najavljuje isključenje vode.

Foto Shutterstock

Do prekida vodosnabdevanja 20. oktobra doći će na teritoriji opštine Barajevo, i to zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida električne energije u više objekata beogradskog vodovodnog sistema.

Potrošači će bez vode ostati u Visokoj, Brđanskoj i okolnim ulicama u periodu od 09:00 do 17:00 sati.