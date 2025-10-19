DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE: Poznata tačna satnica
ZBOG planiranih radova na mreži, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" za sutra najavljuje isključenje vode.
Do prekida vodosnabdevanja 20. oktobra doći će na teritoriji opštine Barajevo, i to zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida električne energije u više objekata beogradskog vodovodnog sistema.
Potrošači će bez vode ostati u Visokoj, Brđanskoj i okolnim ulicama u periodu od 09:00 do 17:00 sati.
