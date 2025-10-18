ŠTA SE KRIJE IZA OVOG POGREBNOG OBIČAJA: Bacanje zemlje u grob ima mračnu simboliku
NA GOTOVO svakoj sahrani u Srbiji postoji trenutak koji deluje jednostavno, ali u sebi nosi duboko značenje
Dok grobari čekaju da zatrpaju grob, okupljeni uzimaju po šaku zemlje i bacaju je u raku, uz reči: „Neka mu je laka crna zemlja.“ Ovaj čin nije samo poslednji pozdrav pokojniku, već ritual sa drevnim korenima koji se prenosi vekovima.
Magijska zaštita od povratka mrtvih
U narodnim verovanjima, smrt nikada nije bila kraj. Ljudi su verovali da duša preminulog može da se vrati među žive – nekada iz nostalgije, a nekada sa lošim namerama. Da bi se sprečio povratak „duhova“, razvijeni su brojni pogrebni rituali zaštite, među kojima je i bacanje zemlje u grob.
Na taj način se grob simbolično „zatvara“, a duša pokojnika odvaja od sveta živih. Zemlja postaje simbolični teret koji čuva dušu u njenom svetu i sprečava njen povratak.
Kolektivni čin oproštaja
Kada svi prisutni bace po grumen zemlje, grobari završavaju zatrpavanje. Time se zatvara krug – fizički i duhovno. Pokojnik je ispraćen, a zajednica se povezuje u zajedničkom činu oproštaja i poštovanja. Ovaj trenutak, iako tih, ima snažnu emotivnu i simboličnu težinu.
Kamenje, novčići i stari običaji
Slični rituali postoje i u drugim kulturama. U davna vremena, grobovi su se zatrpavali kamenjem kako bi se „zadržala“ duša pokojnika. U nekim krajevima, porodica je bacala sitan novac u grob – simbolični dar ili „putni trošak“ za dušu koja kreće na onaj svet.
Zanimljiv je i običaj da se, po završetku sahrane, učesnici vraćaju kući drugim putem, kako bi se prekinula veza sa pokojnikom i sprečilo da duh pođe za njima.
U osnovi svih ovih pogrebnih običaja leži ljudska potreba da se pokaže poštovanje i pruži poslednja pomoć voljenoj osobi. Bacanje zemlje u grob nije puki gest – to je simbol tuge, ljubavi i nade da će pokojnik pronaći mir.
Čak i kada više ne možemo da pomognemo fizički, ljudi osećaju potrebu da učine nešto što će pokojniku olakšati put. Upravo zato je ovaj običaj opstao kroz vekove i i dalje zauzima posebno mesto u srpskoj tradiciji.
(Alo)
