UMRLA BAKA REZLICA RADOJKOVIĆ: Ispisala ceo vek života i još pet godina

BAKA je živela u selu Prekonoge kod Svrljiga i bila je najstarija osoba u tom kraju, a verovatno i među najstarijima u Srbiji.

Rezlica Radojković preminula je u 105. godini, navodi se na Instagramu.

Svojevremeno je govorila da je recept za dug život da se ne pije i ne puši. Imala je običaj kad sedne da jede da se prekrsti i pomoli bogu.

U nastavku, podsećamo na životnu priču bake Rezlice koju su " Večernje Novosti" objavile u junu ove godine:

Njena upornost, vedrina, mirno prihvatanje života zadivljuju i mlade, a učinili su je u ovom kraju ne samo simbolom dugovečnosti, već i snage duha koji se ne da pokolebati s godinama. Rođena 1920, u vreme kada su ulice bile kaldrmisane, a vesti se prenosile od usta do usta, baka Reza, kako je od milja zovu, najstariji je žitelj svrljiškog kraja. U skromnoj kući sa pogledom na brda, ipak, ne miruje. Istina, kreće se pomoću pomagala, ali o tome za "Večernje novosti" kaže:

- Samo da ne padnem, sad nosim motiku. A, živa sam dok mogu da kopam. Iza nje su decenije rada, tuge i radosti, a šta je pred njom sama veli: - Još pokoji dan da se živi, i ako Bog da, da se dočeka jutro sa osmehom, da zalijem baštu i da ne dangubim. Naturam od napolje drva ovde, jer tu kuvam i grejem vodu. Približim stolicu, pa primaknem kofu, pa lonče turim ovde, za čaj, za kafu. Kad obrađujem baštu ovamo, ovde crevo uključim, pa idem u jednu ruku nosim motiku i kroz redove voda ide i ja se za nju pridržavam, a drugom rukom kopam, i tako to ide. Ne mogu da trpim da sedim - priča nam dok meša kafu za goste. Ne smeta joj što živi sama. Ima, kaže, ko da je obiđe: rođaci, komšije, poneko iz Opštine donese joj pomoć. A najviše je raduje kada joj dođu unuci, praunuke i čukununuče. Kuća tada oživi, a kroz nju se proširi miris domaće pite po receptu starijem od nje same. - Moj Vidoja, neka mu je laka zemlja, voleo tu pitu. Kad ode na njivu, ja je umesim i zamirišem mu kad se vrati. Takve kore ne možeš da kupiš, samo sam da napraviš. Sada već ne mogu često da je spremam, već me bole ruke, ali kad dođu deca obavezno - otkriva nam.

Čitanje BAKA Rezlica kaže da nikada nije išla u školu. Otac joj je umro rano, a stric je odlučio da školuje samo njenu stariju sestru. Ipak, naučila je da čita uz decu.

U njenom glasu nema gorčine. Samo sećanja. I mudrosti. A neretko se našali na račun svojih godina. - Mora da Bog neće da me primi. A nisam mu ništa zgrešila, nego me drži još. Možda zbog moje kosti, jake. Možda što se nikad nisam lenjila. Uvek sam nešto radila. Teško je kad ostaneš u mnogo godine, al' ne može se umreti nazor. Valjda mora da ima neko tamo o'zgo što kaže: "Još nije tvoje vreme, Rezo". To je kako je zapisano - priča nam. Ratne godine retko pominje, ali pamti ih. Muža su joj prvo odveli četnici, pa partizani. Sama je preživela teške povrede, borila se sa bolešću, operacijama, zapaljenjem plućne maramice... - Bolelo je štošta, al' sad samo koske. Kad pritisne u glavu to mi je znak da odmaram. Al' ni tad ne ležim dugo. Više puta sam jedva preživela, jednom me je bik udario, pa me je ujedala zmija otrovnica, ali sve se preživi - optimistična je bila baka Rezlica.

Najstarije srpkinje:

Nadežda Pavlović preminula u 109. godini

Podsetimo, Nadežda Pavlović, bila je najstarija žena u Srbiji, preminula je u aprilu 2021. godine u Beogradu u 109. godini.

Tamara imala punih 110. godina

Posle njene smrti, zvanično najstarija žena u Srbiji bila je Tamara Krutikov, koja je preminula 6. jula 2022. godine na Novom Beogradu u dobi od 110 godina i 101 dan.

Da je poživela još malo, baka Rezlica bi 29. novembra ušla u 106-u godinu.

