Društvo

STIŽE NAGLI PAD TEMPERATURE! Pred nama su mraz, kiša i hladna jutra ispod nule

V.N.

17. 10. 2025. u 18:25

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je novu vremensku prognozu prema kojoj Srbiju do kraja dana očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, a u južnim i istočnim krajevima i slaba kiša, koja se tokom noći može proširiti i na centralne delove zemlje.

СТИЖЕ НАГЛИ ПАД ТЕМПЕРАТУРЕ! Пред нама су мраз, киша и хладна јутра испод нуле

Foto: A. Stevanović/Depositphotos

Vetar će biti slab i promenljiv, dok će u košavskom području duvati umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura biće od 12 stepeni na jugu do 17 stepeni na severu.

Za subotu meteorolozi najavljuju oblačno jutro i prepodne sa slabom kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. U Vojvodini će biti suvije, uz pretežno sunčano prepodne i promenljivo oblačno poslepodne. Temperatura će se kretati od 4 do 11°C ujutro, do 17°C tokom dana.

Od nedelje do utorka - prvi mraz u Srbiji

RHMZ upozorava da će jutra biti hladna, uz slab prizemni mraz, a u ponedeljak i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana biće pretežno sunčano, uz postepeni porast temperature od ponedeljka i jačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

U drugoj polovini sledeće nedelje očekuje se novo naoblačenje i povremena kiša, pa će prvi pravi jesenji talas hladnoće trajati bar do sredine sledeće sedmice.

RHMZ savetuje građanima da ujutru budu oprezni zbog moguće poledice i mraza, naročito u planinskim i nižim predelima centralne i južne Srbije.

(SD)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 13

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VANREDNO SAOPŠTENJE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem

VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem