STIŽE NAGLI PAD TEMPERATURE! Pred nama su mraz, kiša i hladna jutra ispod nule
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je novu vremensku prognozu prema kojoj Srbiju do kraja dana očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, a u južnim i istočnim krajevima i slaba kiša, koja se tokom noći može proširiti i na centralne delove zemlje.
Vetar će biti slab i promenljiv, dok će u košavskom području duvati umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura biće od 12 stepeni na jugu do 17 stepeni na severu.
Za subotu meteorolozi najavljuju oblačno jutro i prepodne sa slabom kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. U Vojvodini će biti suvije, uz pretežno sunčano prepodne i promenljivo oblačno poslepodne. Temperatura će se kretati od 4 do 11°C ujutro, do 17°C tokom dana.
Od nedelje do utorka - prvi mraz u Srbiji
RHMZ upozorava da će jutra biti hladna, uz slab prizemni mraz, a u ponedeljak i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana biće pretežno sunčano, uz postepeni porast temperature od ponedeljka i jačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.
U drugoj polovini sledeće nedelje očekuje se novo naoblačenje i povremena kiša, pa će prvi pravi jesenji talas hladnoće trajati bar do sredine sledeće sedmice.
RHMZ savetuje građanima da ujutru budu oprezni zbog moguće poledice i mraza, naročito u planinskim i nižim predelima centralne i južne Srbije.
(SD)
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)