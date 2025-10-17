STIŽE NAGLI PAD TEMPERATURE! Pred nama su mraz, kiša i hladna jutra ispod nule

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je novu vremensku prognozu prema kojoj Srbiju do kraja dana očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, a u južnim i istočnim krajevima i slaba kiša, koja se tokom noći može proširiti i na centralne delove zemlje.

Foto: A. Stevanović/Depositphotos

Vetar će biti slab i promenljiv, dok će u košavskom području duvati umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura biće od 12 stepeni na jugu do 17 stepeni na severu.

Za subotu meteorolozi najavljuju oblačno jutro i prepodne sa slabom kišom, dok se posle podne očekuje prestanak padavina i delimično razvedravanje. U Vojvodini će biti suvije, uz pretežno sunčano prepodne i promenljivo oblačno poslepodne. Temperatura će se kretati od 4 do 11°C ujutro, do 17°C tokom dana.

Od nedelje do utorka - prvi mraz u Srbiji

RHMZ upozorava da će jutra biti hladna, uz slab prizemni mraz, a u ponedeljak i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana biće pretežno sunčano, uz postepeni porast temperature od ponedeljka i jačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

U drugoj polovini sledeće nedelje očekuje se novo naoblačenje i povremena kiša, pa će prvi pravi jesenji talas hladnoće trajati bar do sredine sledeće sedmice.

RHMZ savetuje građanima da ujutru budu oprezni zbog moguće poledice i mraza, naročito u planinskim i nižim predelima centralne i južne Srbije.

(SD)