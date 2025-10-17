ODRŽANA KONFERENCIJA POVODOM FORUMA "PREPOROD RUSKO-SRPSKOG JEDINSTVA": Čuvanje večnog prijateljstva i fokus na mlade lidere

U MEDIJA centru Udruženja novinara Srbije danas je održana konferencija za novinare posvećena predstojećem forumu „Preporod rusko-srpskog jedinstva“, događaju koji ima za cilj očuvanje istorijskih veza i jačanje odnosa sadašnjih i budućih generacija Ruske Federacije i Srbije.

Foto: Novosti

Na konferenciji su govorili Srđan Graovac, upravitelj Fondacije "Svetozar Miletić", i saradnik Fondacije Dejan Lisica, ističući da ovaj skup treba da posluži kao platforma za trajni dijalog između državnih i nevladinih institucija dve zemlje.

- Želimo da pokažemo da prijateljstvo ruskog i srpskog naroda traje vekovima i da ga ništa ne može poremetiti. Istorija je temelj naših bliskih odnosa i ona mora da bude osnova svake buduće saradnje. Upravo zato se i okupljamo — da razgovaramo, da stvaramo mostove i da ne odustanemo od večnog prijateljstva Srbije i Rusije - naglasio je Graovac.

Dodao je da je ključna poruka foruma da saradnja nije uvek jednostavna, te da je važno da se kroz ovakve događaje grade stabilni temelji za budućnost:

- Imamo dobre temelje, a na nama je da gradimo budućnost - istakao je Graovac.

Govoreći o značaju foruma, Graovac je dodao da ovaj skup nije zamišljen kao propagandno sredstvo, već kao autentična potreba da se sačuvaju i prodube odnosi dva naroda.

- Ovo je samo želja da se očuva prijateljstvo. Postoje, naravno, i oni koji bi voleli da se to naruši, ali mi to nećemo dozvoliti. Forum nije zamena za obeležavanje Oslobođenja Beograda — on je korak dalje u produbljivanju saradnje između Rusije i Srbije i u sprečavanju da ona bude skrajnuta - rekao je on.

Dejan Lisica iz iste fondacije najavio je da će forum biti održan u ponedeljak, 20. oktobra, u 17 časova u MTS dvorani, uz bogat program podeljen na četiri panela koji će se odvijati paralelno.

- Učesnike još ne otkrivamo, ali mogu da kažem da će se kroz panel-diskusije posebno raditi na povezivanju mladih i osvežavanju rusko-srpskog prijateljstva. Imamo dobar međunarodni odnos i želimo da ga prenesemo novim generacijama - izjavio je Lisica, dodavši da će u ime Fondacije govoriti Nemanja Zavišić.

Kroz ovaj forum, organizatori žele da stvore prostor za susret ljudi iz oblasti kulture, nauke, omladinskog aktivizma, sporta i informacionih tehnologija, kako bi zaključci sa skupa postali deo konkretne saradnje, a ne samo „mrtvo slovo na papiru“.