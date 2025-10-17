"ČUVAJU TRADICIJU I OSVETLJAVAJU VOJNIČKI PUT": Ministar Gašić prisustvovao obeležavanju Dana Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja Dana Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“, u internatu Vojne gimnazije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tom prilikom, ministar odbrane rekao je da se Srbija, kao retko koja zemlja u okruženju, može pohvaliti dugom i bogatom tradicijom srednjeg vojnog obrazovanja, a da je potreba za obrazovanjem podoficira prepoznata još u drugoj polovini 19. veka. On je podsetio da su prvo ustanovljeni posebni kursevi za njihovo školovanje i obuku, a da su potom osnovane i stalne podoficirske škole.

- Tog 18. oktobra 1889. godine, u Službenom vojnom listu broj 38, objavljen je Ukaz kralja Aleksandra Prvog Obrenovića, gde je doneta odluka o postavljenju prvog upravnika Pešadijske podoficirske škole, pešadijskog majora Jovana Kovačevića, dotadašnjeg komandanta 5. gardijskog bataljona. Postavljenjem prvog upravnika, administrativnog osoblja i prvih nastavnika Pešadijske podoficirske škole označilo je početak rada prve školske institucije za formalno obrazovanje podoficira u tadašnjoj Kraljevini Srbiji - istakao je ministar Gašić i dodao da je ova škola iznedrila generacije vrsnih podoficira koji su imali ključnu ulogu u balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu.

On je naglasio da je masovnije školovanje počelo tek posle okončanja dva svetska rata, tačnije 1950. godine, a da smo u svetu bili poznati čak i po školovanju pripadnika stranih oružanih sila. Ministar odbrane dodao je i to da su vremenom oformljene škole raznih vojnih profila, raspoređene na teritoriji čitave tadašnje zemlje.

Obraćajući se prisutnima ministar Gašić istakao je značaj podoficirskog kadra u Vojsci Srbije naglasivši da je školovanje podoficira i raspoređivanje na podoficirske dužnosti od krucijalnog značaja za operativne i funkcionalne sposobnosti jedinica Vojske Srbije.

- Iako su se oblici školovanja podoficirskog kadra tokom istorije menjali, na osnovu iskustva koje Vojska Srbije ima u radu sa Srednjom stručnom vojnom školom od njene reaktivacije 2015. godine, zapaža se da je kadar koji proizvodi ova vojna škola stručan i vrhunski osposobljen za obavljanje početnih podoficirskih dužnosti. Na stabilnim temeljima tradicije, a uz savremeni nastavni pristup i modernu tehnološko-tehničku opremu, ona stvara novi koncept školovanja. U Srednjoj stručnoj vojnoj školi „1300 kaplara“ koja funkcioniše pod okriljem Vojne akademije posebna pažnja posvećuje se sticanju opšteg obrazovanja, odgovarajućih opštevojnih i vojnostručnih znanja i veština, i razvijaju psihofizičke sposobnosti, i moralne vrednosti neophodne za profesionalno obavljanje vojne službe u statusu profesionalnog podoficira - rekao je ministar odbrane ističući da je cilj školovanja da iznedri odgovoran i stručan podoficirski kadar koji će odvažno krenuti ka svojim strojevima siguran u svoje znanje, veštine i spreman da se i dalje usavršava.

On je ukazao da znanje, sposobnost i odgovornost jesu vrednosti koje srpski podoficiri stiču u Srednjoj stručnoj vojnoj školi te predstavljaju preduslov za izvršavanje svih postavljenih zadataka. Ministar odbrane istakao je da podoficiri imaju nezamenljivu ulogu u funkcionisanju svake jedinice Vojske Srbije jer su spona između oficira i vojnika kojima direktno komanduju.

- Oni čuvaju tradiciju i osvetljavaju vojnički put novim generacijama razvijajući u njima hrabrost, požrtvovanje i odanost otadžbini. Znajući da istinska snaga vojske leži u čoveku, ova ustanova posvećeno obrazuje mlade ljude koji će, sem znanja i veština, u njoj steći disciplinu, odvažnost i nepokolebljivu veru u uzvišenost svog životnog poziva. Poštovani pripadnici Srednje stručne vojne škole, neka vas današnji dan podseti da ste nastavljači bogate tradicije vaših prethodnika, ali ujedno i kreatori budućnosti sistema odbrane naše zemlje - rekao je ministar Gašić čestitajući Dan Srednje stručne vojne škole.

Načelnik škole kapetan bojnog broda Srđan Miljković istakao je da škola obrazuje i vaspitava mlade ljude koji će nakon školovanja stručno osposobljeni i visoko motivisani biti raspoređeni u jedinice Vojske Srbije na svoje prve podoficirske dužnosti. On je naglasio da je ponosan na kolektiv škole, kao i da je današnja svečanost podsticaj da budu još bolji i da doprinose jačanju Vojske Srbije.

Svečanosti su prisustvovali rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović, zamenik komandanta Komande za obuku brigadni general Nebojša Cvetković, načelnik Vojne akademije pukovnik prof. dr Srđan Blagojević, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i brojni gosti.