FERDINANDA I SOFIJU VRAĆAJU U SARAJEVO: Bura u regionu zbog ponovnog postavljanja spomenika austrougarskom prestolonasledniku (FOTO)

Ивана Станојевић
Ivana Stanojević

27. 02. 2026. u 07:00

SPOMENIK austrougarskom prestolonasledniku Francu Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji, biće ponovo postavljen na prostoru Latinske ćuprije u Sarajevu.

Foto: Profimedia/ Vikipedija

Vraća se na autentičnu lokaciju na kojoj se nalazio pre no što je uklonjen i uništen 1919. godine, po završetku Prvog svetskog rata i formiranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Spomenik se tada nalazio tačno na mestu s kog je Gavrilo Princip pucao, neposredno uz Latinsku ćupriju, za vreme Jugoslavije preimenovanu u Principov most.

U Klubu poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu(SBiH) kažu da, osim toga što je Sarajevski atentat događaj s dalekosežnim istorijskim posledicama, iznad svega predstavlja tragično ubistvo bračnog para koji je 28. juna 1914, boravio u zvaničnoj poseti Sarajevu.

Foto: Vikipedija/Domenica del Corriere

Po informacijama navedenim u inicijativi za vraćanje, delovi originalnog spomenika još postoje, ali su rasuti. Jedan segment, izložen je u Muzeju Sarajeva, dok se preostala dva nalaze u Trebinju i na Kobiljoj Glavi.

- Osobe koje su u posedu tih delova ranije su iskazale spremnost da ih ustupe uz određenu novčanu nadoknadu, čime bi se otvorila realna mogućnost restauracije i ponovnog postavljanja spomen-obeležja - navode iz SBiH i pozivaju gradonačelnika da, s nadležnim službama, hitno pristupi realizaciji. - Ukoliko se ne bude moglo doći do preostala dva originalna dela, tražimo da Grad Sarajevo pokrene proceduru izrade njihovih replika, na osnovu dostupne arhivske građe, fotografija i stručnih smernica.

Foto: Фото: Profimedia

POGLEDAJ GALERIJU

Originalni monument, zvanično nazvan Spomenik ubistvu (ili Spomenik ubijenom prijestolonasledničkom paru), postavljen je krajem juna 1917, povodom treće godišnjice atentata. Dizajnirao ga je ugledni mađarski arhitekta i vajar Eugen Bory. Bio je zaista monumentalnog karaktera, a sastojao se od dva masivna stuba visoka oko deset metara, povezana stilizovanim lukom. Na njemu su se nalazili bronzani medaljoni s reljefnim portretima Franca Ferdinanda i Sofije, kao i ploča s posvetom na latinskom jeziku.

Foto: Vikipedija

Gavrilo Princip ispred sudnice

Njegov vek na sarajevskim ulicama, bio je izuzetno kratak. Već početkom 1919. godine, raspadom Austro-Ugarske monarhije i dolaskom nove vlasti, spomenik je demontiran. Bronzani medaljoni, danas se čuvaju u Muzeju Sarajeva, dok su kameni stubovi uklonjeni i decenijama su korišćeni u različite svrhe, ili zagubljeni.

Neprihvatljivo

- SMATRAMO neprihvatljivim da u Sarajevu postoje obeležja i simbolika posvećena atentatoru Gavrilu Principu, da su vraćene njegove stope, a da istovremeno, nema autentičnog spomenika za one koji su ubijeni, za njegove žrtve - poručuju iz SBiH i zaključuju porukom da "Ne možemo menjati prošlost, ali možemo pokazati kakvi smo danas, da li ćemo slaviti ubistvo, ili odati počast žrtvama."

