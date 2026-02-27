SELEKTOR SRBIJE PRESEKAO! Evo kojih 12 momaka napada Tursku
Selektor Srbije Dušan Alimpijević izabrao je 12 košarkaša koji će igrati prvi meč protiv Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Kataru 20227. godine.
Kako je objavljeno na sajtu Svetske košarkaške federacije (FIBA), tim Srbije će u petak 27. februara od 19 časova u dvorani „Aleksandar Nikolić“ činiti Stefan Miljenović, Bogoljub Marković, Stefan Momirov, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Arijan Lakić, Nikola Tanasković, Dejan Davidovac, Jovan Novak, Filip Barna i Luka Mitrović.
Srbija i Turska su sa dve pobede otvorile kvalifikacije, i jedni i drugi su u novembru prošle godine savladali i Švajcarsku i Bosnu i Hercegovinu.
Plasman u drugu kvalifikacionu fazu obezbediće tri prvoplasirane selekcije iz grupe gde se zatim ukrštaju sa tri najbolje selekcije iz Grupe D u kojoj su Litvanija, Italija, Velika Britanija i Island.
Bodovi se prenose, a tri od tih šest selekcija će obezbediti plasman na SP.
