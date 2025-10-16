"USKORO KONKURS ZA DIREKTORA PETE GIMNAZIJE": Oglasio se ministar prosvete o situaciji u beogradskoj školi
MINISTAR prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da će uskoro biti raspisan konkurs za direktora Pete beogradske gimnazije i dodao da će uskoro biti organizovana nastava za većinu učenika Pete beogradske gimnazije, kojima je stalo do obrazovanja i vaspitanja.
Stanković je za TV Pink rekao da je da ta škola ima zakonito izabranog direktora, odnosno vršioca dužnosti direktora i istakao da đaci ne treba da iznose zahteve u vidu ultimatuma.
Ministar je dodao da će uskoro biti organizovana nastava za većinu učenika Pete beogradske gimnazije kojima je stalo do obrazovanja i vaspitanja, navodeći da će oni biti premešteni u neke škole koje se nalaze u okolini te gimnazije i da će biti angažovani profesori koji su spremni da ispunjavaju svoje radne obaveze.
Stanković je rekao da ne zna koliko dugo će učenici Pete beogradske gimnazije da fizički blokiraju školu i naglasio da školom ne mogu da upravljaju đaci niti roditelji.
- Ona (v.d. direktora) upravlja školom, ne upravljaju saveti roditelja, ne upravljaju školski odbori i ne upravljaju vajber grupe. Niti njihovi zahtevi, oni mogu da se saslušaju, ali njihovi zahtevi ne mogu da budu isporučeni u vidu ultimatuma - ukazao je Stanković.
Naveo je da je, dok je on na mestu ministra prosvete, zakonit rad škole prvi princip funkcionisanja obrazovnih ustanova.
- Fizička blokada Pete beogradske gimnazije je apsolutno nezakonita, i ne samo to, nego je i bebezbedna - rekao je Stanković i ukazao da đaci ulaze u otvorenu školu, u kojoj se oni nalaze i njihova sigurnost je pod znakom pitanja.
Ministar je istakao da ta beogradska gimnazija ima 44 odeljenja, a da su inicijatori blokade tek dva odeljenja.
Stanković je dodao da je deo učenika beogradske gimnazije "Sveti Sava" pokušao da inicira sličan događaj kao u Petoj, ali da su bili manjina, a nastavnici i uprava škole su bili odgovorni i savesni i zadržali su apsolutnu kontrolu nad nastavnim procesom.
- Škola je i dalje obrazovna institucija, a ne poligon za politiku kao što je to, nažalost, u ovom trenutku Peta beogradska gimnazija - naveo je Stanković.
Ministar prosvete rekao je da danas od 1.681 škole u Srbiji, dve gimnazije ne rade redovno, odnosno Peta beogradska gimnazija koje je u fizičkoj blokadi, kao i gimnazija Uroš Predić, gde je proglašen štrajk i časovi traju kraće od 45 minuta.
(Tanjug)
