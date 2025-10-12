OD OVOG DATUMA KREĆU MRAZEVI: Vremenska prognoza za naredni period
U DRUGOM delu sledeće nedelje suvo uz hladna jutra koja bi u većem delu regiona mogla doneti prve mrazeve, najavljuje Marko Čubrilo.
Meteorolog amater, Marko Čubrilo, narednih dana najavljuje uglavnom suvo, vetrovito sa temperaturama malo ispod proseka. Relativno hladno vreme bi ostalo sve do 21.10. kada bi trebalo biti uslova za otopljenje, ali je još neizvesno koliko bi ono bilo izraženo ili koliko bi zapravo potrajalo.
Minimumi će se uglavnom kretati od +3 do +10 stepeni Celzijusa, a maksimumi od +12 do +18 stepeni Celzijusa, što je malo ispod proseka za ovaj deo godine. Sredinom sledeće nedelje preko nas će se premestiti dodatna količina hladnog, ali relativno suvog vazduha te će uz pojavu slabe kiše (snega preko 900mnv) vetar okrenuti na severoistočni smer uz dalje zahlađenje. U narednu sredu maksimumi od +4 do +12 stepeni Celzijusa.
U drugom delu sledeće nedelje suvo uz hladna jutra koja bi u većem delu regiona mogla doneti prve mrazeve. Tokom dana vedro, ali prohladno uz maksimume od +5 do +14 stepeni Celzijusa.
"Opcija otopljenja posle 21.10. je i dalje aktuelna, ali je vrlo upitno koliko bi ono bilo izraženo ili koliko bi zaista dugo potrajalo jer su trenutno opcija otopljenja i novog jakog zahađenja posle 25.10. na clusteru ECMWF-a gotovo izjednačene. Narednih dana pretežno suvo, ali prohladno vreme uz dosta oblaka", napisao je Čubrilo.
(Mondo)
