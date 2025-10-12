SMENA SUNCA I KIŠE: Vremenska prognoza za nedelju, 12. oktobar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u Pomoravlju, na jugozapadu i jugoistoku Srbije.
Vetar slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od sedam do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepen.
VREME U BEOGRADU
Promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i vetrom slabim i umerenim, zapadnim i severozapadnim.
Najniža temperatura oko 11 stepeni, a najviša oko 19 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 19. oktobra, očekuje se promenljivo oblačno i u većini mesta suvo vreme.
Slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, dok će u petak krajem dana na jugozapadu, a u subotu i u centralnim, južnim i istočnim krajevima doći do jačeg naoblačenja s kišom i lokalnim pljuskovima.
Početkom sedmice najviša temperatura biće od 17 do 20 stepeni, od utorka će biti svežije, a u drugoj polovini sedmice i uz hladna jutra.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
NAUČNICI ZABRINUTI: Otkrili nešto alarmantno što curi ispod okeana oko Antarktika: "Nepoznanica - ne znamo zašto"
NAUČNICI su otkrili alarmantan fenomen na Antarktiku - metan, gas koji snažno zagreva planetu, oslobađa se iz pukotina na morskom dnu "zapanjujućom brzinom" kako se regija zagreva. Ovo otkriće izaziva bojazan da su postojeće prognoze globalnog otopljavanja možda bile podcenjene, piše Si En En.
11. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)