UZMI RAČUN I POBEDI: Anđela Krstić dobitnica stana u Beogradu, račun plaćen u Obrenovcu

ANĐELA Krstić dobila je trosoban stan u Beogradu u večerašnjem izvlačenju nagradne igre “Uzmi račun i pobedi”.

Foto: Printscreen

Električne automobile "fijat grande panda" dobili su Aleksandar Trenčić i Snežana Kaljević.

Dobitne kombinacije izvukao je automobilista Nikola Miljković, preneo je RTS.

Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobila je Anđela Krstić.

Račun je plaćen u Beogradu, opštini Obrenovac, a iznos na računu je bio 1.446,00 dinara.

Druga "fijat grande panda" u ovom izvlačenju otišla je u ruke Snežane Kaljević.

Račun je plaćen u Beogradu, opštini Rakovica, a iznos računa je 173,98 dinara.

Automobilista Nikola Miljković izvukao je dobitnika električnog automobila "fijat grande panda". Srećni dobitnik je Aleksandar Trenčić.

Račun je plaćen u Prokuplju, Toplički okrug, a iznos računa je 899,00 dinara.

Nagradni fond uvećan je za 10 automobila, i to sa pet hibridnih i pet električnih "fijat grande panda" modela.

Uz automobile, nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra.

U pitanju su trosobni dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.

(Tanjug)

