DANAS SU MIHOLJSKE ZADUŠNICE: Ako ne možete otići na grob pokojnika, obavezno ovako postupite
SRPSKA pravoslavna crkva danas obeležava Miholjske zadušnice, u narodu poznate i kao jesenje.
Na zadušnice se izlazi na groblja, gde se pale sveće na grobovima najbližih, a ako nije moguće otići na grob pokojnika, njima se služi pomen u crkvi.
Miholjske zadušnice padaju uvek u prvu subotu pre Miholjdana, a zadušnice uvek padaju u subotu, kada se organizuju i bogosluženja posvećena upokojenima, jer je Hristos dan uoči Vaskrsenja, koje se uvek slavi u nedjelju, proveo u grobu.
U Crkvi se na zadušnice tokom Svete liturgije pominju i reči Svetog Jovana Zlatoustog koji je rekao da pokojnike treba pominjati.
Osim Miholjskih, u kalendaru Srpske pravoslavne crkve postoje još i Duhovske ili letnje, prolećne, koje se obeležavaju u sedmici pre početka Velikog posta i Mitrovske ili zimske zadušnice.
(Sputnjik)
