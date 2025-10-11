(MAPA) POLARNI VRTLOG STIŽE U SRBIJU: Spremite se za naglu promenu tačno od ovog datuma (FOTO)
Tokom predstojećeg vikenda pred Srbijom je uglavnom stabilno vreme uz sunčane intervale, ali i hladna jutra s mogućim prizemnim mrazom i maglom. Ipak, već početkom naredne nedelje očekuje se novi prodor hladnijeg vazduha sa severa, dok bi oko 22. oktobra moglo doći do nagle promene sinoptike i novog otopljenja, najavio je meteorolog amater Marko Čubrilo.
Prema prognozi Čubrila, za vikend i u ponedeljak vreme će biti suvo i uz dosta sunca, a noći vedre i hladne, ponegde uz pojavu magle i slabog, prizemnog, mraza, najčešće na planinama.
- Tokom dana prijatno uz maksimume od 14 do 21 stepen Celzijusa - navodi meteorolog.
Monoton i stabilan deo jeseni
Srbija ulazi u monoton i stabilan deo jeseni, koji će potrajati do oko 22. oktobra. U tom periodu vreme će biti pretežno suvo, stabilno i hladnije od proseka, pod uticajem anticiklona koji dominira većim delom regiona.
- U naredni utorak će se preko nas premestiti oslabljen hladni front koji će doneti retku pojavu slabih padavina uglavnom u planinskom delu regiona, jačanje severnog vetra i zahlađenje tako da bi se sredinom sledeće nedelje maksimumi kretali od 6 do 14 stepeni Celzijusa, što je ispod proseka. Uz vedre noći postojaće velika verovatnoća za pojavu slabog, najčešće prizemnog mraza - navodi Čubrilo.
Do, otprilike, 21. oktobra vreme će ostati suvo i relativno sveže, pa je zatim, tvrdi meteorolog, moguće otopljenje ukoliko dođe do jačanja uticaja Atlantika.
- Ali taj period je još jako daleko i promene su vrlo izvesne. Za sada ne deluje da bi to otopljenje bilo nešto izraženije i dugotrajnije - napominje.
Kada tačno polarni vrtlog stiže u Srbiju
Podsetimo, meteorolog Ivan Ristić najavio je polarni vrtlog u Srbiju stiže za 10 do 15 dana. On je dodao i da će prva faza u koju smo ušli "uspeti da nas sačuva od jačeg zahlađenja koje dolazi sredinom sledeće nedelje".
Ristić je napomenuo i da to zahlađenje ne bi trebalo da donese puno padavina.
- Dakle, generalno se nastavlja miholjska jesen sa nižim temperaturama - kaže meteorolog.
On dodaje i da krajem sledeće nedelje počeće da duva košava koja će najaviti i početak zapadnog i jugozapadnog strujanja u trećoj dekadi oktobra.
Ristić je najavio i prvi jači prodor hladnog vazduha sa polarnim vrtlogom koji će doneti sneg većem delu naše zemlje. Prema modelima on bi mogao stigne u našu zemlju oko 24. novembra.
(Blic)
