PUTIN I KADIROV "VOZE" ULICAMA SRBIJE: U čast ruskih lidera jedan vozač oblepio je stakla sa zanimljivim fotografijama

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

07. 10. 2025. u 19:05

NA dan Putinovog rođendana kombi sa fotografiojom Kadirova i Putina primećen je na ulicama Srbije.

ПУТИН И КАДИРОВ ВОЗЕ УЛИЦАМА СРБИЈЕ: У част руских лидера један возач облепио је стакла са занимљивим фотографијама

Foto Novosti

Predsednik Rusije Vladimir Putin danas slavi 73. Rođendan. Svetski lideri upućuju čestitke predsedniku.

Ruskom lideru i državi Rusiji, slučajno ili namerno, tek, počast je odao i jedan vozač kombija u Srbiji.

Putin je prikazan kako "jaše" na medvedu što je direktna aluzija na rusku moć.

