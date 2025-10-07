OVAKO JE GOVORIO ĐURO RACA O PADU NADSTREŠNICE: To je bio teroristički čin spoljnog i unutrašnjeg faktora
ĐURO Raca, otac tragično nastradale Goranke Raca koja je stradala u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, preminuo je danas.
Raca je izgubio ćerku u nesreći 1. novembra poršle godine, kada se obrušila nadstrešnica na železničkoj stanici u Novom Sadu, a kako je on tvrdio, pad nadstrešnice izazvan je terorističkim činom spoljnog i unutrašnjeg faktora.
Kako je govorio Raca, 1. decembra prošle godine obratio se tužiocu Višeg suda u Novom Sadu i obrazložio mu sve na stručan način, ali da tužilac još uvek nije to uzeo u obzir.
- To sam mu uputio 1. decembra, a do današnjeg dana nije izgleda uzeo to u obzir. Isto pismo sam poslao 23. februara višem tužiocu u Beogradu. Ni on se ne oglašava. Ja i dalje tvrdim i objasnio sam stručno i naučno kako je došlo do pada te nastršnice - rekao je Raca 12. aprila ove godine, obraćajući se narodu ispred Skupštine Srbije na Svenarodnom saboru.
Kako je istakao, ''obradovala ga je vest da je optužnica vraćena na doradu'' i ''nada se da će tužilac uzeti njegovo objašnjenje u obzir''.
- Drago mi je što sam juče čuo vest da je optužnica vraćena na doradu, i želim da mi pomognete da tužilac uzme u obzir ove činjenice i da dozvoli da istražni organi krenu u pravcu pronalaženja terorista koji su to svesno planski izazvali - naglasio je on.
Raca je rekao da nije slučajnost to što je 1. novembar odabran za datum rušenja nadstrešnice jer je to dan kada katolici proslavljaju dan mrtvih.
- Znalo se da ta brza pruga Novi Sad-Subotica tih dana treba da pusti u saobraćaj. Namerno se želeo izazvati haos i to je bio samo povod da se stvori svih ovih pet i više meseci ovakve situacije u zemlji - istakao je tada on.
Država pomogla porodici posle tragedije
Ðuro je svojevremeno gorio da su Grad Novi Sad i država Srbija pomogli njegovoj porodici nakon tragedije.
- Nakon pada nadstrešnice Grad i Centar za socijalni rad reagovali su momentalno. Bili su na pomenu, kao i na odavanju počasti povodom 40 dana na groblju. Zaista su mi puno ublažili bol i muku, kako meni, tako i mom sinu. S te strane ja nemam nikakve primedbe! Voleo bih da se dođe do istine, ali ne na ulicama - rekao je Đuro Raca.
Kazao je da osuđuje svaki pokušaj zloupotrebe tragedije i apelovao je na sve da prestanu sa nasiljem i haosom.
Tada je zamolio sve da ne koriste ime njegove poginule ćerke i dodao da ona treba da počiva u miru, a da državne institucije treba da obave svoj posao.
