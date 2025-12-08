VREME DANAS: Ujutru oblačno i maglovito, posle podne promena

VREME u Srbiji danas - ujutru magla i niska oblačnost, ujutru i pre podne u Pomoravlju, na jugoistoku i jugu zemlje tek ponegde padaće slaba kiša, saopštio je RHMZ.

Foto: N. Živanović

Sredinom dana i posle podne ponegde u Vojvodini, kao i u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije sunčani intervali.

U većem delu dana vetar slab promenljiv, na istoku Srbije umeren zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od dva do pet stepeni, a najviša od sedam do 12.

Vreme u Beogradu

U Beogradu ujutru magla. Tokom većeg dela dana niska oblačnost, posle podne sunčani intervali.

Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura oko pet stepeni, a najviša oko deset.

Vreme narednih dana

Idućih sedam dana u jutarnjim satima moguća je česta pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima biće toplije uz sunčane periode.

(Sputnjik)