DANAS JE SVETI KLIMENT: Ovo nikako ne smete raditi

SRPSKA pravoslavna crkva danas slavi Svetog sveštenomučenika Klimenta. Ovaj praznik, upisan u crkvenom kalendaru podebljanim slovom, posvećen je savremeniku svetih apostola.

Foto: SPC

Rođen je u Rimu i bio je carskog roda. Ploveći po moru, njegova majka i dva brata bili su zaneseni burom na razne strane. Kada je njegov otac otišao da i traži, i on se izgubio. U svojoj dvadeset četvrtoj godini i Kliment krenu za njima da ih traži.

U Aleksandriji je upoznao apostola Varnavu, a onda se pridružio apostolu Petru, koga su već sledila njegova dva brata Faustin i Faustinijan. Zatim Sveti Petar naiđe na Klimentovu majku, staricu prosjakinju, a onda i na oca. Tako se opet porodica sastavila i kao hrišćani oni se vratiše u Rim.

Kliment se nije odvajao od velikog apostola, koji ga je pred svoju smrt postavio za episkopa. Posle mučeničke smrti apostola, episkop u Rimu bio je Lin, zatim Klit, a onda Kliment. On je upravljao sa plamenom revnošću i obraćao je veliki broj nevernika. Odredio je sedam brzopisaca da pišu žitija hrišćana mučenika koji su stradali u to vreme.

Sedamdeset pet crkava

Car Trajan proterao je Svetog Klimenta u Herson. Tamo je našao oko 2.000 izgnanih hrišćana na teškom radu tesanja kamena. Kliment im postade živi izvor utehe. On je svojom molitvom izveo vodu iz zemlje i obratio još veliki broj nevernika, te se za godinu dana na ovom mestu izgradilo 75 crkava.

Sveti Kliment bio je osuđen na smrt i utopljen u more sa kamenom oko vrata 101. Godine. Njegove čudotvorne mošti izvađene su iz mora u sveme Svetog Kirila i Metodija.

Car Dioklecijan stavio pred svetitelja oruđa za mučenje

Legenda beleži i jednu zanimljivu priču iz života ovog svetitelja – kada je Kliment doveden pred cara Dioklecijana u Rim, car je pred njega postavio na jednu stranu razna oruđa za mučenje, a na drugu darove, odlikovanja, odela, novac… Onda je rekao svetitelju da bira.

Sveštenomučenik Kliment je bez razmišljanja izabrao oruđa, a mučenje koje je usledilo bilo je strašno – komad po komad mesa otkidan mu je s tela,"tako da su se kosti belele ispod", navode spisi.

Rimski vojnici su Klimenta konačno ubili 312. godine u crkvi u Ankiri i to dok je kao arhijerej služio crkvenu službu. Njegove mošti i danas počivaju na ovom mestu, gde mnogobrojni vernici dolaze jer se veruje da su čuda Svetog Klimenta bezbrojna i velika.

Ne dirajte noževe danas

Zato što je veliki deo svog mučeničkog života proveo u zatvoru i mučenju, u nekim krajevima Srbije veruje se da na današnji praznik niko ne bi trebalo da dira noževe i ostale oštre predmete kako ne bi "povređivao" rane Svetog Klimenta.

Takođe, iako danas nije crveno slovo, trebalo bi izbegavati težak, fizički rad i sređivanje doma već dan provesti sa porodicom i prijateljima i na ovaj način proslaviti uspomenu na život i velika dela Sveštenomučenika Klimenta.

(Politika)

BONUS VIDEO:

Patrijarh Porfirije služi liturgiju u Vaznesenjskoj crkvi