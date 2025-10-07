DANAS SLAVIMO SVETU PRVOMUČENICU TEKLU: Smatra se zaštitnicom žena, a jedan običaj svi vernici treba da ispoštuju
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetu prvomučenicu Teklu.
Tekla je imala detinjstvo kao i svaka prosečna devojka iz tog vremena. Učila se vezu, kućnim poslovima... Ipak, kada je imala 18 godina otišla je na propoved apostola Pavla i to joj je promenilo život.
Prema predanju Tekla je bila opčinjena slušajući apostola Pavla tri dana i tri noći, a nakon toga se potpuno okrenula veri.
Njenoj majci se nije dopala ovakva odluka ćerke, pa ju je tukla i izgladnjivala, a kada ni to nije pomoglo, otišla je kod lokalnog sudije i tražila da Teklu spale. Sudija je uslišio njenu želju, međutim, na opšte čuđenje, otkriveno je da Tekli vatra ne može ništa.
Nakon toga, devojka je krenula sa apostolom Pavlom pomažući mu i propovedajući život prema Hirstovim zapovestima. Međutim, to nije bio kraj njenim nevoljama. Vlasti su je osudile i bacile divljim zverima, međutim, ni one nisu htela da dotaknu čestitu Teklu. Puštena je na slobodu i nastavila je da propoveda Jevanđelja i uspela je da preobrati mnoge mnogobožce.
Predanje kaže da su lokalni lekari i travari postali ljubomorni na Teklu i da su poslali grupu mladića da je siluje i tako oskrnave. Sveta Tekla zamolila je Boga za pomoć i u tom trenutku pred njom se otvori stena koja ju je sakrila.
Po predanju, upravo ovo je i bio grob Svete Tekle. Veruje se da će Sveta Tekla pomoći svima koji na današnji dan počnu da rade nešto.
Sveta Tekla smatra se “prvostradalnicom” među ženama i takođe njihovom zaštitnicom.
Deo mošti Svete Tekle se čuva u Staroj srpskoj pravoslavnoj crkvi na Baščaršiji u Sarajevu.
