OVO SE RETKO JAVLJA, I METEOROLOG IZNENAĐEN: Tokom noći stiže novo naoblačenje, a evo kog datuma tačno dolazi Miholjsko leto
U SRBIJI je danas najviša dnevna od devet na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu i severozapadu.
Temperatura je naglo pala, sneg je okovao delove Srbije, a i meteorolog Nedeljko Todorović priznao je da ga je ovo iznenadio.
Kaže da se ovakva pojava javlja jednom u nekoliko decenija.
- Ovo jeste ekstrem koji se retko javlja. Ovako velika količina padavina je bila, ali sa snegom to je već dodatak. To se javlja možda jednom u 30, 40 godina, moja slobodnija procena, pošto nemam evidencije o snegu unazad 100 godina, imam za temperature. Kada se pogleda povezanost temperatura Beograda i Kopaonika, razlika je u proseku 8 do 10 stepeni - kaže meteorolog Todorović za TV Prva.
Nedeljko je otkrio da je u Beogradu juče bio najhladniji dan u poslednjih 130 godina.
- Juče je u Beogradu bilo jedva 7 stepeni, a na Kopaoniku je bila maksimalna -3. To je tačno 10 stepeni. Kada malo rekonstruišemo te temperature, odnosno, pogledamo istorijske podatke, onda se vidi u kojim godinama su bile ovako niske temperature u nižim predelima, uključujući i Beograd. Juče je bio najhladniji dan, ako poredimo Beograd, u poslednjih 130 i nešto godina, prema toj maksimalnoj dnevnoj temperaturi koja je bila najniža zabeležena taj dan. Danas već malo popušta i sumnjam da ćemo da imamo najhladniji dan, ali će biti jedan od najhladnijih dana - kaže Todorović.
Tokom noći novo naoblačenje
U Srbiji je danas najviša dnevna od devet na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu i severozapadu.
Krajem dana očekuje se novo naoblačenje, u Vojvodini tokom noći mestimično sa kišom uz skretanje vetra na severozapadni pravac.
U Beogradu se od sredine dana kratkotrajno razvedravanje. Pre podne će duvati slab i umeren zapadni vetar, posle podne u skretanju na slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 13 stepeni.
Tokom noći sledi novo naoblačenje, pred jutro sa kišom, najavio je RHMZ.
Kada tačno stiže Miholjsko leto
RHMZ je najavio i kada tačno možemo da očekujemo toplije vreme.
- U nedelju ujutru hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutru i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova. Vetar slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 13 do 19 stepeni.
Početkom sledeće sedmice pretežno oblačno, mestimično sa kišom, koja se u sredu u prvom delu dana očekuje još na istoku i jugu. Zatim suvo i toplije sa dužim sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 17 do 20 stepeni. U petak uveče na severu, a za vikend i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom uz pad temperature - stoji u najavi RHMZ.
Podsetimo, Ivan Ristić je za Kurir televiziju najavio da otopljenje kreće od srede.
- U nedelju novo prolazno oblačenje ponovo krajem dana, a u ponedeljak pre podne padaće kiša. Otopljenje postepeno kreće od srede, četvrtka, u drugoj polovini sledeće nedelje. Sledeći petak temperatura će opet biti oko 20 stepeni, dakle, normalna je za ovo doba godine, a udrugoj dekadi oktobra kreće i Mihojsko leto, to će biti temperatura između 20 i 25 stepeni.
(Kurir)
Preporučujemo
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)