JEDNU STVAR MORATE DANAS DA URADITE, MOĆ JE U OVOME: SPC slavi svetog apostola Kodrata

Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik posvećen sećanju na Svetog apostola Kodrata, učenog i mudrog svetitelja iz 1. veka nove ere.

Prema legendi u koju veruju svi hrišćani, osim dvanaest velikih apostola koji su poznavali Isusa i bili njegovi prvi učenici, Bog je izabrao još sedamdeset drugih apostola koji će propovedati Jevanđelja i širiti hrišćanstvo. Jedan od tih “malih apostola” je bio i Sveti Apostol Kodrat Atinski.

Iz života ovog svetitelja je ostalo zabeleženo da je reč bila o jednom od najučenijih i najmudrijih ljudi tog doba. U njegovom živopisu je zapisano da Sveti Kodrat “beše kao zvezda jutarnja posredi oblaka”.

Bio je episkop prvo u Atini, a nakon toga u Magnisiji. Prema hrišćanskom predanju, upravo je Sveti Kodrat napisao odbranu hrišćanstva i predao je caru Hadrijanu.Legenda kaže da je ovaj spis ostavio toliki utisak na cara da je ovaj naredio da se hrišćani više ne progone osim ako ne postoji jasna krivica nekog od njih.

Međutim, koliko je Sveti Kodrat bio omiljen među hrišćanima, toliko ga neznabošci nisu voleli. Najpre je kamenovan, a onda bačen u tamnicu gde su nije davana hrana sve dok nije umro od gladi oko 130. godine.

Sveti Kodrat smatra se zaštitnikom učenih ljudi. Oni koji žele da dobiju deo mudrosti ovog svetog čoveka na današnji dan treba da mu u crkvi zapale sveću i posvete mu ovu molitvu:

“Apostole Sveti Kodrate, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.”