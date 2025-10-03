"ZIMA ĆE BITI DUGA I VEOMA HLADNA" Meteorolog Sovilj otkrio šta nas čeka pre toga: Biće i Miholjskog leta
CRVENI meteor alarm je iznad većeg dela centralne i južne Srbije upravo zbog obilnih padavina, ističe meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ) Slobodan Sovilj.
- Na ovom području građanima su stigle i SMS poruke. Završetak ovog vanrednog događaja očekuje se sutra, sredinom dana, kada će ciklon konačno napustiti naše područje i izmestiti se dalje na istok - navodi Sovilj za RTS.
Naglašava da će ove godine biti oboreni dosadašnji istorijski maksimumi, kada je reč o visini snega za oktobar.
- Na Kopaoniku je sada palo 44 centimetra, na Zlatiboru i Sjenici oko 29 i 27 centimetara, što jasno ukazuje da ćemo premašiti dosadašnje istorijske maksimume i oboriti rekord - napominje Sovilj.
Ukazuje da će ovogodišnja zima biti duga i veoma hladna.
- Ipak, u drugoj polovini oktobra i početkom novembra očekujemo periode od po pet do sedam stabilnih dana, tokom kojih će temperatura biti iznad 20 stepeni, što možemo podvesti pod dane takozvanog miholjskog leta - zaključuje Sovilj.
