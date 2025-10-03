HAOS NA AUTO-PUTU: Srbi se vraćali sa letovanja, vozač naglo zakočio - izbila neviđena svađa

PUTNICI iz Srbije, koji su se vraćali iz Kušadasija, tvrde da je vozač autobusa ugrozio njihove živote kada je iznenada zakočio na auto-putu usred svađe sa jednim putnikom. Naime, kako su objasnili, do incidenta je došlo ni manje ni više nego zbog muzike!

Foto: Shutterstock

Jedna od putnica, koja se oglasila u Fejsbuk grupi "Kušadasi-info Letovanje", nakon neprijatnog iskustva apelovala je na sve turiste da vode računa "ko brine o njima u vožnji".

- Došli smo uz Božiju pomoć u sredu, da ne dužim jer još uvek ne verujem da se desila situacija da je vozač naglo kočio, zaustavio autobus pun putnika nasred auto-puta da bi se svađao i nasrtao sa kolegom na putnika koji je negodovao zbog muzike - napisala je žena u grupi.

Nastao opšti haos

Ona je napomenula i da ni putnik nije birao reči, kao i da je nastao opšti haos.

- Sa tom agencijom putujemo uspešno već godinama, ali ovog puta zbog neprofesionalnosti samog vodiča i vozača naši životi su bili ugroženi nadomak Niša, pri povratku sa letovanja. Na polasku standardno kašnjenje što nije zavisilo od vodiča već putnika - kazala je.

Ispod njene objave javili su se korisnici koji su bili šokirani ovom situacijom, ali i oni koji smatraju da putnik nije smeo da se žali na muziku.

- Vozač kriv zato što putniku nije odgovarala muzika? 21. vek je neka stavi slušalice. Ako neće neka ide avionom, kolima, biciklom, peške - napisao je jedan korisnik.

"Najmanji problem je muzika"

Zatim se javilo još putnika iz autobusa, a jedna od njih napisala da je "ono bilo sve samo ne muzika".

- Ugrožavanje života 50-toro ljudi i dece da bi se svađao sa putnikom sigurno ne opravdavate? Hvala Bogu da je sve završeno kako treba. Moram da dodam i preticanje i trkanje sa kamionom koji je vozio klinac sa podignutom nogom, cigarom, i telefonom u ruci - dodala je jedna putnica.

Jedan putnik naveo je da je vozač svesno ugrozio njihove živote.

- Najmanji problem je muzika. Kočeći autobus sa najmanje pedesetoro ljudi maloletnom decom pri brzinom od 100 kilometara na sat on je ugrozio naše živote. Zamislite vozilo iza nas na putu - napisao je on.