VAŽAN POZIV ZA SVE PENZIONERE! Fond PIO najavljuje novu pomoć

IZ Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje pozivaju se penzioneri da u narednih mesec-dva dana, u saradnji sa predsednicima udruženja, daju predloge na koji način može da se iskoristi novac koji je namenjen za pomoć penzionerima.

Foto: N.Skenderija/Shutterstock

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, 1. oktobra, u Vrnjačkoj Banji održana je tribina za predsednike i predstavnike udruženja penzionera.

Na tribini je bilo reči o temama značajnim za naše najstarije sugrađane, kao što su usklađivanje penzija, ulaganje u društveni standard penzionera, stabilnost Republičkog fonda PIO i kontinuitet u podršci penzionerima, ističe u se u saopštenju Fonda PIO.

Direktor Republičkog fonda PIO PIO Relja Ognjenović govorio je o ciljevima koje su zacrtali prošle godine.

Povećanje penzija

Ognjenović je penzionere nazvao "najpouzdanijim partnerom u svim zadacima koje zacrtamo godinu dana pre toga, ali i svim dugoročnim planovima".

- Kada pričamo o ciljevima, najvažnije jeste povećanje penzija, a u proteklih godina dana, zaključno sa 1. decembrom, povećali smo penzije za čak 24,4 odsto i time dostigli prosečnu penziju od 56.830 dinara ili 485 evra. Podsetiću vas da je pre pet godina planom „Srbija 2025” predsednik (Republike Srbije) Aleksandar Vučić rekao da ćemo u 2025. godini imati prosečnu penziju od 430 do 450 evra. Mi smo taj plan premašili i na tom planu se ne zaustavljamo. Postavili smo sebi nove ciljeve, a to je da do kraja 2027. godine imamo prosečnu penziju od 650 evra – istakao je direktor Republičkog fonda PIO.

Da bismo sve to postigli, naveo je Ognjenović, neophodna je pomoć, znanje i iskustvo starijih.

- Ali potrebna nam je i jaka i stabilna ekonomija. Otvaranje novih radnih mesta, povećanje plata, ali i povećanje minimalca koje smo nedavno imali i koje ćemo tek imati. Sa svim tim uslovima mi dobijamo i snagu, energiju, ali naravno i novčana sredstva da na tom putu istrajemo. Sa ovim finansijskim sredstvima koje smo ostvarili kao prihode od doprinosa u Fondu PIO za prvih devet meseci u 2025. godini, a to je 90,9 milijardi dinara više nego u istom periodu prošle godine, možemo da razgovaramo o novim povećanjima penzija, o novim davanjima, odnosno onome što ja volim da kažem kontinuitetu u podršci i pomoći penzionerima - rekao je on.

Pomoć za penzionere

- Možemo da pričamo o povećanju novca za društveni standard, za koji smo ove godine izdvojili 1,4 milijarde dinara. I da ne bismo samo pričali o brojkama, konkretno kao pomoć penzionerima to znači da smo i ove godine poslali oko 23.000 penzionera 10 dana besplatno u banje. Da smo ove godine podelili 85.000 paketa za penzionere sa najnižim primanjima, čime smo poseban osvrt dali na tu kategoriju penzionera koji su najviše ugroženi. To je 20.000 paketa više nego prošle godine. Uspeli smo da dobijemo i više novca, preko 22 miliona dinara, za sportsko-rekreativne i kulturne manifestacije poput ove olimpijade penzionera koja se održava u Banji. I uspećemo sa ovim doprinosima koje smo naplatili da sledeće godine za 150-160 miliona dinara povećamo i damo novu pomoć penzionerima – naglasio je Relja Ognjenović i pozvao penzionere da u narednih mesec-dva dana, u saradnji sa predsednicima udruženja, daju predloge na koji način može da se iskoristi taj novac.

Penzioneri da učestvuju u raspodeli sredstava

- I vi kao naš partner morate da učestvujete u raspodeli sredstava za koje ste između ostalog i vi zaslužni. I na kraju želim da vam zahvalim na velikoj podršci svih ovih godina, a posebno na podršci poslednjih deset meseci. Vaše iskustvo i znanje nije dozvolilo da nasednete na pokušaj obojene revolucije koja je probala da se desi u našoj zemlji. Uspeli smo da je pobedimo. Pobedićemo i svaki novi pokušaj da nam neko urušava državu i borićemo se za nove pobede. Želim vam puno pobeda na ovoj olimpijadi penzionera. Želim vam puno životnih pobeda. Mnogo zdravlja. Srećan vam Međunarodni dan penzionera. I živela Srbija – rekao je Relja Ognjenović, direktor Fonda PIO.

(Alo)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta